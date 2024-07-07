為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

福懋廠房鷹架倒塌壁連座未符國家標準 職安署開罰營造公司30萬

斗六福懋科技公司新建廠房工程昨鷹架倒塌，造成2死3傷。（記者李文德攝）

斗六福懋科技公司新建廠房工程昨鷹架倒塌，造成2死3傷。（記者李文德攝）

2024/07/07 11:13

〔記者李文德／雲林報導〕位於雲林縣斗六市的福懋科技公司，昨第五期廠房新建工程時疑因風雨過大導致工程外圍鷹架突然垮下，釀成2死3傷慘劇。今早9點多職安署中區職安中心再次詳勘，職安中心主任李文進表示，經勘查後發現工程鷹架的壁連座並未依使用符合國家材質，加上未注意施工時預期最大荷重頭部設計，對承攬工程的久木營造建設公司開罰30萬元。

李文進表示，今天檢查發現現場7樓外牆的模板跟施工架未以施工時預期最大荷重設計，造成模板以及施工架倒塌釀成意外，依照職安法第6條第1項規定，向承攬工程的久木營造股份有限公司裁罰30萬元罰款。

李文進指出連結施工架及模板的壁連座初步看來是使用一般鋼管，並未使用符合國家標準的CNS4750鍍芯鋼管，可能是此起意外釀禍主因，相關刑責交由現場檢察官，朝向刑法第276條過失致死罪偵辦。

雲林地檢署指出，昨派檢察官到現場調查，今安排相驗，目前相字案調查，待職安署完整報告出爐後釐清案情，全案轉偵字案偵辦。

該工程於昨天下午4點多發生鷹架倒塌，當時正在颳風下雨，雲林縣消防局獲報前往搶救，其中36歲張男頭顱破裂當場死亡，46歲柯女頭部重傷，送醫不治；另有張女、趙女、左女受傷送醫治療。張女是福懋興業員工，另4人是福懋科技員工。

職安署中區職安中心再次詳勘，職安中心主任李文進表示，經勘查後發現工程鷹架的壁連座並未依使用符合國家材質，加上未注意施工時預期最大荷重頭部設計，對承攬工程的久木營造建設公司開罰30萬元（記者李文德攝）

職安署中區職安中心再次詳勘，職安中心主任李文進表示，經勘查後發現工程鷹架的壁連座並未依使用符合國家材質，加上未注意施工時預期最大荷重頭部設計，對承攬工程的久木營造建設公司開罰30萬元（記者李文德攝）

職安署中區職安中心再次詳勘，職安中心主任李文進表示，經勘查後發現工程鷹架的壁連座並未依使用符合國家材質，加上未注意施工時預期最大荷重頭部設計，對承攬工程的久木營造建設公司開罰30萬元。（記者李文德攝）

職安署中區職安中心再次詳勘，職安中心主任李文進表示，經勘查後發現工程鷹架的壁連座並未依使用符合國家材質，加上未注意施工時預期最大荷重頭部設計，對承攬工程的久木營造建設公司開罰30萬元。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
鷹架倒塌2死3傷 福懋科技：對傷亡員工甚表哀慟
2024/07/06 21:34

鷹架倒塌2死3傷 福懋科技：對傷亡員工甚表哀慟
福懋科技鷹架倒塌2死3傷！休假夫接到電話 慟知妻上班遇難…
2024/07/06 23:20

福懋科技鷹架倒塌2死3傷！休假夫接到電話 慟知妻上班遇難…

2024大溪大禧百工百業踩街 體驗沉浸式祭典
驚悚畫面曝！斗六福懋科技鷹架倒塌 已知2死3傷
2024/07/06 19:18

驚悚畫面曝！斗六福懋科技鷹架倒塌 已知2死3傷
福懋擴廠鷹架倒塌 2死3傷
2024/07/07 05:30

福懋擴廠鷹架倒塌 2死3傷
社會今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播