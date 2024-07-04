75歲老翁遇網路女神 背著老婆急匯15萬殺出「程咬金」

新竹縣新埔警分局關西分駐所員警充當長輩網戀路上的「程咬金」，讓75歲阿公（中）醒悟沒破財。（新埔警分局提供）

2024/07/04 09:08

〔記者黃美珠／新竹報導〕缺愛的飢渴，就是75歲的老翁也扛不住！別說手沒牽過，就連對方長得圓的、扁的？是男是女？都還沒搞清楚，僅憑1個月Line來Line去，阿公差點就背著老婆雙手奉上15萬積蓄給對方。好在新埔警分局關西分駐所警員緊急當起愛的路上「程咬金」，才即時把阿公嚇醒。

新埔分局調查發現，老翁跟老妻的子女都已經長成，也有了第3代，兩個老人家的男女之情也早從年輕時的濃烈轉趨平淡。

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老翁說，1個多月前，某不知名女子主動加他的Line，對他兜售許多生活用品、農具等，進而跟他開始熱烈互動，日日噓寒問暖，後來還捨「公務手機」，改用私人帳號持續跟阿公進一步交往，雖然這1個多月來雙方完全沒有見過面，但是那種年少時兩小無猜的曖昧、初戀感，令阿公猶如枯木逢春一樣，整個人都精神煥發了起來。

警方說，昨天早上阿公去郵局匯款15萬元要給他的網路女神，一度還跟在場者侃侃而談2人交往的經過，郵局人員警覺，立刻通知關西分駐所警員到場處理。

關西所警員方姿婷、洪秉佑、嚴婉予發現阿公的網路女神，很可能根本就是專門在網路上詐騙的「渣女」，因為阿公說雙方僅透過LINE交談，從未見過面，靠著殷勤問候讓他心裡暖洋地，卻在時機成熟後藉故跟阿公借現15萬元周轉，讓阿公有機會「英雄救美」立刻匯錢給對方，還一心期待雙方首次見面時一併還錢約定的到來。

所幸經員警們耐心勸說，還搬出很多網路愛情詐騙案跟阿公分析後，總算叫醒了阿公的青春愛情夢，只見阿公事後忙著向行員吆喝「趕快退款回來！趕快！」

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