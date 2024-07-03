國民黨不演了！ 林楚茵：修選罷法為救謝國樑

立法院民進黨團副幹事長林楚茵。（資料照）

2024/07/03 09:32

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團推動「公職人員選舉罷免法」修正，意圖提高罷免門檻，內政委員會明（4）日將排審。對於學者及民進黨團認為修法後「下一屆」才適用，國民黨智庫卻稱應採「實體從舊、程序從新」原則。民進黨團副幹事長林楚茵痛批：「國民黨直接不演了！直接宣告全黨救一人，修選罷法就是為了救（基隆市長）謝國樑！」

林楚茵表示，不是她會算命，而是國民黨就是如此明目張膽，很好猜而且毫不掩飾，嘴巴說要提「福國利民」法案，但身體永遠很誠實「自肥國民黨！」她早在5月10日就說過，國民黨修法拉高罷免門檻，就是明目張膽助謝國樑逃脫！

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林楚茵說，國民黨詐騙被拆穿，就耍賴否認，瞎扯謝國樑案不適用，甚至國民黨黨主席朱立倫6月29日受訪都說：「立委們討論『選罷法』，與謝國樑的罷免案無關。」她痛批：「這不是詐騙什麼是詐騙？」就在選罷法審查前，國民黨智庫終於出來定調講大白話：「修法後，進行中的罷免案可以適用。」

「直接不演了！」林楚茵痛批，國民黨眼見又可以強行闖關成功，直接宣告全黨救1人，修選罷法就是為了救謝國樑，反正藍白就是國會最大黨、想碾壓又怎樣？且罷免門檻提高後，國民黨就會更加有恃無恐！修再多惡法也不怕！民調反感暴增又怎麼？反正無法罷免國民黨立委，直接完全無視民眾怒火！實在太離譜！

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