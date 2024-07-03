為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

國民黨不演了！ 林楚茵：修選罷法為救謝國樑

立法院民進黨團副幹事長林楚茵。（資料照）

立法院民進黨團副幹事長林楚茵。（資料照）

2024/07/03 09:32

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團推動「公職人員選舉罷免法」修正，意圖提高罷免門檻，內政委員會明（4）日將排審。對於學者及民進黨團認為修法後「下一屆」才適用，國民黨智庫卻稱應採「實體從舊、程序從新」原則。民進黨團副幹事長林楚茵痛批：「國民黨直接不演了！直接宣告全黨救一人，修選罷法就是為了救（基隆市長）謝國樑！」

林楚茵表示，不是她會算命，而是國民黨就是如此明目張膽，很好猜而且毫不掩飾，嘴巴說要提「福國利民」法案，但身體永遠很誠實「自肥國民黨！」她早在5月10日就說過，國民黨修法拉高罷免門檻，就是明目張膽助謝國樑逃脫！

林楚茵說，國民黨詐騙被拆穿，就耍賴否認，瞎扯謝國樑案不適用，甚至國民黨黨主席朱立倫6月29日受訪都說：「立委們討論『選罷法』，與謝國樑的罷免案無關。」她痛批：「這不是詐騙什麼是詐騙？」就在選罷法審查前，國民黨智庫終於出來定調講大白話：「修法後，進行中的罷免案可以適用。」

「直接不演了！」林楚茵痛批，國民黨眼見又可以強行闖關成功，直接宣告全黨救1人，修選罷法就是為了救謝國樑，反正藍白就是國會最大黨、想碾壓又怎樣？且罷免門檻提高後，國民黨就會更加有恃無恐！修再多惡法也不怕！民調反感暴增又怎麼？反正無法罷免國民黨立委，直接完全無視民眾怒火！實在太離譜！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
綠：強修選罷法 把謝國樑送上斷頭台
2024/07/02 05:30

綠：強修選罷法 把謝國樑送上斷頭台
修選罷法救謝國樑？ 藍智庫：修法後進行中罷免案即可適用
2024/07/02 20:45

修選罷法救謝國樑？ 藍智庫：修法後進行中罷免案即可適用

把陽光、 微風搬進家！高雄絕美植感宅
籲藍營懸崖勒馬 柯建銘：強修選罷法將把謝國樑送上斷頭台
2024/07/01 12:19

籲藍營懸崖勒馬 柯建銘：強修選罷法將把謝國樑送上斷頭台
藍委修選罷法 卓榮泰：人民不會接受民代在任內有任何擴權
2024/07/02 09:38

藍委修選罷法 卓榮泰：人民不會接受民代在任內有任何擴權

台新玫瑰卡、太陽卡翻新 回饋再升級
政治今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播