澎湖漁船遭硬帶回中國 國安人士：確實存在違反他國規定風險

澎湖籍西嶼竹灣大進滿88號漁船，金門外海作業遭中國海警船強行登檢帶回中國。示意圖。（圖由民眾提供）

2024/07/03 09:19

〔記者陳昀／台北報導〕澎湖漁船「大進滿88號」2日晚間在金門外海越界到中國領海作業，又逢中國伏季休漁期間，突遭2艘中國海警船靠近強行登檢扣押，並將船隻帶回中國。國安人士表示，此案漁船在中國福建周邊水域作業，非我國管轄範圍，正逢中國休漁期間，確實存在違犯他國規定風險，將透過兩岸管道協助漁船及漁民儘速獲釋，中國近期多有類似強勢作為，也有他國案例，也要提醒國籍漁船加強注意可能風險。

據了解，昨晚事發當下我方海巡署派2艘海巡艇趕往救援，並向中國海警船廣播，要求立即釋放本國籍漁船，一度與7艘中國海警船對峙，對方也向我方廣播喊話，要求勿干擾，由於海巡署船艇當時已深入對方領海基線內，為避免升高衝突於是停止緊追，並全程注意確保相關水域作業我方船隻安全離開。

請繼續往下閱讀...

國安人士表示，後續將協調陸委會、漁業署等漁政、兩岸事務單位，透過兩岸管道協洽中方，協助漁船、漁民儘速獲釋；事實上，此案漁船是在中國福建周邊水域作業，非我國管轄範圍，正逢中國休漁期間，確實存在違犯他國規定風險，政府已請漁政、航政等單位加強橫向聯繫，並向漁民、航運單位提出提醒，注意可能風險。

外界質疑該海域為傳統漁場，為什麼以前可以、現在不行？國安人士坦言，中國近期在東海、南海及我國金馬周邊水域，確實多有類似強勢作為，與過去不同，並引發國際各方關注與爭議，我方要特別提醒海上作業國籍漁船注意可能風險。

中國1995年起，單方面實施每年自5月1日起為商業捕魚禁漁期，禁漁範圍包括黃海／渤海、東海及南海北緯12度線以北等地主張的海域，不管中國或外國漁船，皆須遵守這項禁令，爭議海域亦然，只是各區禁漁令開始日期不一致，長短有別。

據了解，他國也曾發生類似案例，今年5月菲律賓政府抗議中國單方面在南中國海頒布的每年長達4個月的休漁期加劇南海緊張，呼籲北京停止違犯菲律賓主權和主權權利的「非法行動」；今年5月菲律賓民間組織召集5艘大型漁船、100艘小型漁船組成民間抗議船隊，維護菲律賓對斯卡伯勒淺灘（中國稱黃岩島）的主權主張，當時中國派出數十艘海岸警衛隊和海上民兵船隻前往南海一個有爭議的環礁，用大規模武力展示阻止。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法