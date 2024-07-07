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中山醫大學生打工1死1命危 火噬燒肉店一片焦黑如廢墟

燒肉店火場一片焦黑，宛如廢墟。（圖由消防局提供）

燒肉店火場一片焦黑，宛如廢墟。（圖由消防局提供）

2024/07/07 11:11

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西區向上路1間燒肉店昨下午尚未營業鐵門深鎖，疑因電線走火火勢蔓延猛烈，導致2名利用假日打工的中山醫學男大生逃生不及，經搶救仍釀成1死1命危慘劇，而火場現況今天也曝光，只見燒肉店內部一片焦黑，許多物品都已經燒到融化宛如廢墟，令人怵目驚心。

台中市消防局昨下午4點多獲報該起火警，出動人車趕赴燒肉店救火，由於火勢猛烈，延燒隔壁耳鼻喉科診所、廚具店，消防員破門後立即佈水線入室搶救，火勢在半小時內撲滅，接觸2名員工時發現已經沒有生命徵象，而2人都是中山醫學大學職業安全衛生系的學生，平時利用假日打工卻發生憾事。

其中，就讀大二的鄭姓大學生（20歲）送醫不治，彭姓（23歲）大三學生恢復心跳與呼吸轉入加護病房，目前仍有生命危險，而遭火噬的燒肉店內部狀況今天也曝光，只見天花板被燒到只剩支架，許多物品都已經燒到融化，木製裝潢全數被燒到精光，地面上留有大量灰燼焦黑一片，相當駭人。

據了解，這家燒肉店下午3時休息，2名打工大學生拉下鐵門在店內休息，4時許店外騎樓天花板突然起火，2人在店內鐵門又關閉致逃生不及，經初步勘查，起火點介於燒肉店、診所間梁柱上的電箱，由於2戶天花板裝潢相連，內部線路錯綜複雜，可能導致悶燒時第一時間未發現，至於確實的起火原因仍需進一步鑑定釐清。

燒肉店昨火警當下，濃煙竄天。（圖由消防局提供）

燒肉店昨火警當下，濃煙竄天。（圖由消防局提供）

消防員布署水線搶救。（圖由消防局提供）

消防員布署水線搶救。（圖由消防局提供）

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