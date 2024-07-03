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台南「蛇窟」名不虛傳 他2週抓4條、最長2米

安南區公親里長王金樹捕獲長約2米的臭青母。（圖由蘇青癸提供）

安南區公親里長王金樹捕獲長約2米的臭青母。（圖由蘇青癸提供）

2024/07/03 13:49

〔記者蔡文居／台南報導〕暑氣炎熱，台南「蛇窟」蛇類頻繁出沒，台南市安南區公學路一段這半個月來，已經抓到4條蛇，全都是俗稱臭青母的王錦蛇，其中最大1尾，長達約2公尺。

安南區公親寮巡守隊書記蘇青癸說，自6月21日一直到昨天，這半個月來，里內已經抓到4條蛇，全都是掛網的臭青母。其中，上週六1天抓到2隻，其中1隻非常大尾，約有2公尺左右。

蘇青癸說，昨天上午8點半，公親里公學一段124巷，又來1隻掛網的無毒臭青母，里民通知里長王金樹前來捕捉，這1隻約1米多，里長協助解網後，將牠帶往野外野放。這裡同一地點一再出現蛇蹤，這半個月來已經抓到3隻，當地環境自然，又未施用農藥，每年都是蛇類出沒的熱點，而被地方戲稱是「蛇窟」。

里長王金樹說，最近天氣炎熱，蛇類頻繁出沒，公學路一段124巷，因四周都是農田、草叢，一再出現蛇蹤，里民看到蛇會怕，因此住家周遭都會圍網防蛇，因此常會有蛇掛網。其實，臭青母無毒，他抓到後都直接帶到附近野地野放。

王錦蛇在台灣算是常見的大型蛇類，屬於攻擊性較強的蛇類，主要以老鼠、蛙類、鳥類或鳥蛋為食，但無毒，為台灣4種常見的家蛇之一，為捕鼠的好幫手。

安南區公親里長王金樹上週六抓到的另一隻臭青母。（圖由蘇青癸提供）

安南區公親里長王金樹上週六抓到的另一隻臭青母。（圖由蘇青癸提供）

臭青母無毒，安南區公親里長王金樹本週二捕獲後直接帶到野外野放。（圖由蘇青癸提供）

臭青母無毒，安南區公親里長王金樹本週二捕獲後直接帶到野外野放。（圖由蘇青癸提供）

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