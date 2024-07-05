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台中東勢水梨盛產價漲 警啟動護農專案

台中東勢地區水梨產季已開始，東勢分局啟動「護農專案」。（警方提供）

台中東勢地區水梨產季已開始，東勢分局啟動「護農專案」。（警方提供）

2024/07/05 11:22

〔記者許國楨／台中報導〕暑假期間也是台中東勢地區水梨產季，由於水梨屬於高經濟作物，加上近期盛產且價格漲，為避免宵小覬覦潛入果園行竊，東勢分局啟動「護農專案」，結合在地里長、果農，建立轄區護農LINE群組通報網，將相關防竊訊息透過群組傳達，也針對水梨園、集散場等處所重點巡邏，強化防竊勤務。

東勢分局今天指出，每年7、8月是東勢區水梨採收的季節，面對全球氣候暖化，高接梨的種植難度提升，導致目前市場價格已漲至每台斤約110元左右，價值不菲，該分局茅埔派出所為了守護農民辛勞耕作成果，針對轄區特性，強化「護農專案」勤務，增加夜間巡邏班次，防範宵小，讓農民能夠安心收成。

茅埔所長吳清陽表示，水梨一年一收，種植過程繁複且費工，為確保農民們辛苦栽種的農作能夠順利收成，水梨採收季節特別編排警力，全面強化巡邏密度，農民也可藉由增設防竊設備，提高自我保護能力，並呼籲民眾如發現可疑人、事，應立即通報，以即時遏阻犯罪發生。

此外，警方透過結合在地里長、果農，建立轄區護農LINE群組通報網，將例如飼養警衛犬、安裝感應式照明燈具、警報設備或監視系統等防護作為相關防竊訊息，透過LINE傳遞給農民及地方人士，另外針對轄區曾犯毒品及竊盜等案之治安顧慮人口，嚴密掌握情資及動向，列為查緝重點。

警方針對水梨園、集散場等處所實施重點巡邏，強化防竊勤務。（警方提供）

警方針對水梨園、集散場等處所實施重點巡邏，強化防竊勤務。（警方提供）

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