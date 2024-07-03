博愛座爭議！倚老賣老長者多了？ 衛福部調查曝現況

日前博愛座爭議多，許多網友都覺得不講道理的老人變多了。（記者林志怡攝）

2024/07/03 13:51

〔記者林志怡／台北報導〕日前大眾運輸工具爆發多起博愛座爭議事件，且多個事件中都是由長者要求年輕人讓座才引發衝突，使不少網路評論氣憤認為，「倚老賣老」的長者越來越多。但據衛福部調查，近年來認為社會大眾不尊重長者的比例略有下降，其中又以65歲以上族群下降5.03%較明顯。

依據「老人福利法」規定，至少每5年需辦理1次「老人狀況調查報告」，衛福部統計處於今年6月發布2022年的調查結果。

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衛福部統計處第四科長李美鈴指出，這次調查中仍可看到台灣維持高齡化趨勢，5年來65歲以上人口增加82.4萬人，且女性增加人數大於男性，性比例從每百名女性85.2名男性下降為每百名女性83.0名男性。

此外，李美鈴指出，65歲以上族群認為社會大眾對老人態度「不尊重」的比率為14.41%，較2017年的調查減少5.03%；55至64歲族群則有23.94%認為社會大眾對老人態度「不尊重」，雖比率較65歲以上族群高，但同樣較前一次調查減少1.95%。

針對博愛座問題，社家署已預告修正「身心障礙者權益保障法」第53條，預計調整適用族群為身心障礙者或有其他實際需要者，並將博愛座更名為優先席，待7天預告期滿後，會將把修正草案轉交行政院討論，完成後再送入立法院後，也希望屆時能優先審議。

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