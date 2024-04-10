天氣漸熱 台南「蛇窟」又捕獲一條大蛇

南市公學路一段又現蛇蹤，里長王金樹捕獲一隻王錦蛇。（圖由蘇青癸提供）

2024/04/10 17:43

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市公學路一段又出現蛇蹤！同一地點一再出現蛇蹤，一年可抓到7、8條蛇，被戲稱是「蛇窟」。安南區公親寮公親寮巡守隊書記蘇青癸說，這一條掛網的王錦蛇，里長幫牠解網後，有幫牠「教化」，並「告誡」牠別再到處嚇人，然後野放。

蘇青癸說，昨天中午，里長王金樹接到里民通報，公學路一段124巷又見蛇蹤，里長趕抵，發現是一條王錦蛇掛網，長約150公分，長得特別肥，里長徒手幫牠解圍，這是今年該里捕獲的第二條蛇。

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王金樹說，現在夏天到了，天氣漸炎熱，蛇類又開始頻繁出沒。公學路一段124巷，因四周都是農地、草叢，里民為了防蛇，住家周圍有圍網，因此常會在同一地點抓到蛇。

王錦蛇在台灣算是常見的大型蛇類，屬於攻擊性較強的蛇類，主要以老鼠、蛙類、鳥類或鳥蛋為食，但無毒，為台灣4種常見的家蛇之一，為捕鼠的好幫手。成蛇的體長最大可達到250至260公分，遇到驚嚇或被捕捉時，會分泌有臭味的液體，因此又稱為臭青公、臭青母。

王金樹說，每次抓到蛇，手部都會有一股腥臭味，抓完都得馬上用肥皂清洗，味道才會減輕一些。如果要出門，還得換衣服才行。

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