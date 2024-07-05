為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

小海龜遭廢棄漁網纏身 好心釣客合力救援

釣客鉤到大團網具，而小海龜則在另一端拚命掙扎。（民眾提供）

釣客鉤到大團網具，而小海龜則在另一端拚命掙扎。（民眾提供）

2024/07/05 11:32

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東富岡漁港今天早上六點左右傳出「漁汛」，洪姓釣客起竿以為釣到海漂廢棄物，想不到釣到的一團廢棄漁具後還纏繞一隻保育類小玳瑁，好心釣客費盡力氣將牠拉起，送交海巡才挽救了一條小生命。

這隻小玳瑁長35公分、寬30公分，體型不大，牠被纏住無法逃生，讓釣友們看了都心生憐愛，隨後轉交給海巡人員，再後送屏東海生館進行醫治觀察。

目擊釣客表示，當時洪姓釣客鉤到網具，眾人發現網具還纏繞著小海龜，海龜奮力拍打四肢想逃，卻愈用力纏的卻愈緊，釣客努力將牠拉起時，其它釣友趕緊合力用大鉤將網具連玳瑁拉上堤防，隨即向海巡報案。

這隻海龜是比較少見的保育類玳瑁，左前肢有被網具割傷的傷口，但仍是活力滿滿，只是被網具纏住，還好被好心釣客釣鉤鉤住網具，連網帶龜釣起後讓牠釋去重負不然性命難保。

其實廢棄網具在海中漂流常成為海中生靈的大殺器，台灣唯一一起發現藍鯨擱淺案例就發生在台東，當時那尾藍鯨就是在幼年時即被網具勒住頭部，身體長大但網具卻卡進骨內甚至造成牠生長變形難以進食死亡，死後製成標本依然在其骨骼可見網繩勒痕，今日若無好心釣客救援，小海龜恐怕亦難逃一死。

釣客說，富岡港偶有能釣到海龜，通常是用路亞方式拋到遠處釣大魚的方式才有機會釣到，但海龜體型和力氣比較大，一般很難釣起來，至於被鉤住釣上岸的情況，印象中還是首次發生。

岸巡人員協助去除海龜身上剩下網具，並協助通報、後送海生館照護。（岸巡提供）

岸巡人員協助去除海龜身上剩下網具，並協助通報、後送海生館照護。（岸巡提供）

岸巡人員協助去除海龜身上剩下網具，並協助通報、後送海生館照護。（岸巡提供）

岸巡人員協助去除海龜身上剩下網具，並協助通報、後送海生館照護。（岸巡提供）

岸巡人員協助去除海龜身上剩下網具，並協助通報、後送海生館照護。（岸巡提供）

岸巡人員協助去除海龜身上剩下網具，並協助通報、後送海生館照護。（岸巡提供）

岸巡人員協助去除海龜身上剩下網具，並協助通報、後送海生館照護。（岸巡提供）

岸巡人員協助去除海龜身上剩下網具，並協助通報、後送海生館照護。（岸巡提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
5月擱淺基隆八斗子漁港 瀕危小玳瑁養傷3個月成功野放
2023/08/09 19:30

5月擱淺基隆八斗子漁港 瀕危小玳瑁養傷3個月成功野放
醜小鴨變天鵝？養20年海龜 竟是瀕危保育類「玳瑁」
2024/04/13 20:24

醜小鴨變天鵝？養20年海龜 竟是瀕危保育類「玳瑁」

40年三重名宅領導品牌 寶石建設再推鉅鑄
寒流襲澎湖 岸巡今年第6度救起活體海龜
2022/03/08 19:37

寒流襲澎湖 岸巡今年第6度救起活體海龜
澎湖野放海龜 望安產區新生命孕育中
2023/10/27 13:13

澎湖野放海龜 望安產區新生命孕育中

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播