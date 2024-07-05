小海龜遭廢棄漁網纏身 好心釣客合力救援

釣客鉤到大團網具，而小海龜則在另一端拚命掙扎。（民眾提供）

2024/07/05 11:32

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東富岡漁港今天早上六點左右傳出「漁汛」，洪姓釣客起竿以為釣到海漂廢棄物，想不到釣到的一團廢棄漁具後還纏繞一隻保育類小玳瑁，好心釣客費盡力氣將牠拉起，送交海巡才挽救了一條小生命。

這隻小玳瑁長35公分、寬30公分，體型不大，牠被纏住無法逃生，讓釣友們看了都心生憐愛，隨後轉交給海巡人員，再後送屏東海生館進行醫治觀察。

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目擊釣客表示，當時洪姓釣客鉤到網具，眾人發現網具還纏繞著小海龜，海龜奮力拍打四肢想逃，卻愈用力纏的卻愈緊，釣客努力將牠拉起時，其它釣友趕緊合力用大鉤將網具連玳瑁拉上堤防，隨即向海巡報案。

這隻海龜是比較少見的保育類玳瑁，左前肢有被網具割傷的傷口，但仍是活力滿滿，只是被網具纏住，還好被好心釣客釣鉤鉤住網具，連網帶龜釣起後讓牠釋去重負不然性命難保。

其實廢棄網具在海中漂流常成為海中生靈的大殺器，台灣唯一一起發現藍鯨擱淺案例就發生在台東，當時那尾藍鯨就是在幼年時即被網具勒住頭部，身體長大但網具卻卡進骨內甚至造成牠生長變形難以進食死亡，死後製成標本依然在其骨骼可見網繩勒痕，今日若無好心釣客救援，小海龜恐怕亦難逃一死。

釣客說，富岡港偶有能釣到海龜，通常是用路亞方式拋到遠處釣大魚的方式才有機會釣到，但海龜體型和力氣比較大，一般很難釣起來，至於被鉤住釣上岸的情況，印象中還是首次發生。

岸巡人員協助去除海龜身上剩下網具，並協助通報、後送海生館照護。（岸巡提供）

岸巡人員協助去除海龜身上剩下網具，並協助通報、後送海生館照護。（岸巡提供）

岸巡人員協助去除海龜身上剩下網具，並協助通報、後送海生館照護。（岸巡提供）

岸巡人員協助去除海龜身上剩下網具，並協助通報、後送海生館照護。（岸巡提供）

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