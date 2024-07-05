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碳費審議會今將討論費率徵收情境 彭啓明：對經濟影響低、比漲電價少很多

環境部長彭啓明今表示，就目前碳費費率情境模擬評估，對經濟衝擊影響沒有那麼大，只有一點點，比漲電價少很多。（記者陳嘉怡攝）

環境部長彭啓明今表示，就目前碳費費率情境模擬評估，對經濟衝擊影響沒有那麼大，只有一點點，比漲電價少很多。（記者陳嘉怡攝）

2024/07/05 12:05

〔記者陳嘉怡／台北報導〕環境部今（5）天下午將召開第四次碳費費率審議會，會中將首次針對不同費率徵收情境，進行減量成效及經濟衝擊的模擬評估。環境部長彭啓明表示，就他所知碳費對於經濟衝擊的影響不大，只有一點點，比漲電價少很多；另也預估費率至少還要開一兩次會議才會出爐，費率委員決定費率區間後，會由他拍板最終費率結果。

彭啓明表示，今天審議會重點是向費率委員報告碳費徵收對於CPI、民生物價的情境模擬評估結果，從費率100元、300元、500元甚至高一點都有進行計算，就他目前看到的資料，碳費徵收對於國內整體經濟衝擊影響沒有那麼大，「會有一點點影響，但是很低很低，比我們漲電價少很多」，包含對GDP的衝擊其實都非常的低。

彭啓明強調，「但不是說我們收的很便宜」，全世界從事碳定價，都是先從低開始收，然後逐步往上調升，先讓大家適應如何申報、寫自主減量計畫。現在的確有些企業綠色轉型走得比較慢、還沒開始做內部碳定價，會擔心碳費徵收影響公司營收，他最近會一個一個邀請大型排碳源的企業老闆來談，讓企業清楚知道如果做好自主減量計畫，要繳的碳費不用那麼多。

彭啓明也提到，碳費費率可能無法預期說今天會完成，他預估可能還要再開一兩次審議會，目前各個委員的意見仍有一點歧義，而碳費費率審議會進行方式，會類似電費審議會，不會用表決來決定要收多少錢，費率委員最後做出費率區間建議，最後由他負責對外公告要收多少錢、或是什麼時候開始收費。

針對和碩董事長童子賢頻頻針對核電議題發言，彭啓明表示，他對於能源議題就是遵守環境基本法非核家園的共識來做，也透露童子賢每週都會打電話給他討論， 他也建議童對於核電的算法可以算得更精確，他認為只要為了台灣好，能源議題可以多元討論，甚至未來的新世代能源都可以考慮，但非核家園是我們過去長久以來的共識，目前還是必須遵守。

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