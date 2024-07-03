漁船海上碰撞頻傳 南市籲做好海上作業安全

近5年南市漁船海難事件多碰撞、風浪過大翻覆，南市漁港所提醒做好海上作業安全3項重點：穿著救生衣、裝設船舶自動識別系統（AIS）並投保漁船保險，出海捕魚無後顧之憂。（記者王涵平攝）

2024/07/03 13:47

〔記者王涵平／台南報導〕近5年南市漁船海難事件多碰撞、風浪過大翻覆，南市漁港所提醒做好海上作業安全3項重點：穿著救生衣、裝設船舶自動識別系統（AIS）並投保漁船保險，出海捕魚無後顧之憂。

漁港所所長張順得表示，船舶自動識別系統（AIS）可接收船舶發送之相關資料（如：船舶名稱、呼號、船舶類型、位置、航向、航行狀態、目的地及預計到達時間、船上人員數量等），除了可廣播海象資料、危險警示區，亦可結合海事雷達，避免在海上交通發生碰撞事故，設定經國家通訊傳播委員會（NCC）核准的水上行動業務識別碼（MMSI），方便海上航行作業時之識別及避碰功能正常運作。

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此外，漁船筏翻覆時，為增加海上作業安全性及搜救的活存率，出海作業時應全程穿著救生衣，政府也推廣購買充氣式救生衣較輕便。如有投保漁船保險，可獲得基本保障，不用擔心拖救費用及修繕費用。

南市區漁會總幹事林鈺昕呼籲，目前政府有專案補助漁民朋友購買救生衣、裝設AIS系統及投保漁船保險，其中充氣式救生衣每件最高補助2千元，AIS系統每艘最高補助2萬元，漁船保險依據船舶噸數大小每艘補助4千至8千元，可洽船籍港所屬漁會。

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