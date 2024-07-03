為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

漁船海上碰撞頻傳 南市籲做好海上作業安全

近5年南市漁船海難事件多碰撞、風浪過大翻覆，南市漁港所提醒做好海上作業安全3項重點：穿著救生衣、裝設船舶自動識別系統（AIS）並投保漁船保險，出海捕魚無後顧之憂。（記者王涵平攝）

近5年南市漁船海難事件多碰撞、風浪過大翻覆，南市漁港所提醒做好海上作業安全3項重點：穿著救生衣、裝設船舶自動識別系統（AIS）並投保漁船保險，出海捕魚無後顧之憂。（記者王涵平攝）

2024/07/03 13:47

〔記者王涵平／台南報導〕近5年南市漁船海難事件多碰撞、風浪過大翻覆，南市漁港所提醒做好海上作業安全3項重點：穿著救生衣、裝設船舶自動識別系統（AIS）並投保漁船保險，出海捕魚無後顧之憂。

漁港所所長張順得表示，船舶自動識別系統（AIS）可接收船舶發送之相關資料（如：船舶名稱、呼號、船舶類型、位置、航向、航行狀態、目的地及預計到達時間、船上人員數量等），除了可廣播海象資料、危險警示區，亦可結合海事雷達，避免在海上交通發生碰撞事故，設定經國家通訊傳播委員會（NCC）核准的水上行動業務識別碼（MMSI），方便海上航行作業時之識別及避碰功能正常運作。

此外，漁船筏翻覆時，為增加海上作業安全性及搜救的活存率，出海作業時應全程穿著救生衣，政府也推廣購買充氣式救生衣較輕便。如有投保漁船保險，可獲得基本保障，不用擔心拖救費用及修繕費用。

南市區漁會總幹事林鈺昕呼籲，目前政府有專案補助漁民朋友購買救生衣、裝設AIS系統及投保漁船保險，其中充氣式救生衣每件最高補助2千元，AIS系統每艘最高補助2萬元，漁船保險依據船舶噸數大小每艘補助4千至8千元，可洽船籍港所屬漁會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
金門翻船案 中國再嗆民進黨 陸委會：靜待司法調查
2024/03/14 05:30

金門翻船案 中國再嗆民進黨 陸委會：靜待司法調查
我海巡協救中國翻覆漁船 王定宇：遇難救援、違法取締
2024/03/14 11:39

我海巡協救中國翻覆漁船 王定宇：遇難救援、違法取締

把陽光、 微風搬進家！高雄絕美植感宅
獨家》中國漁船金門東碇島海域翻覆 我海巡協助搜救
2024/03/14 09:50

獨家》中國漁船金門東碇島海域翻覆 我海巡協助搜救
漁船翻覆4人落海沒穿救生衣 海巡全數救回
2024/03/11 15:25

漁船翻覆4人落海沒穿救生衣 海巡全數救回

台新玫瑰卡、太陽卡翻新 回饋再升級
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播