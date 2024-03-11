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首頁　>　社會

漁船翻覆4人落海沒穿救生衣 海巡全數救回

嘉義縣布袋外海有漁船翻覆。（布袋海巡隊提供）

嘉義縣布袋外海有漁船翻覆。（布袋海巡隊提供）

2024/03/11 15:25

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮西方6浬處今天清晨6點38分有一艘漁船擱淺側翻，船上4人沒穿救生衣落海，海巡署布袋海巡隊獲報前往救援，7點54分到現場，將4人全數救回，9點15分平安返回布袋。

布袋海巡隊清晨接獲海巡署中部分署第五巡防區通報，一艘漁船於布袋西方6浬處擱淺、側翻，船上4人落海，布袋海巡隊接獲通報後立即派遣線上巡防艇PP-3563前往搜尋搶救，PP-3593、CP-1059艇緊急出勤救援，第五巡防區派遣UAV前往搜尋，並申請空勤總隊航空器，另請國搜中心通報國防部派遣直升機前往救援。

巡防艇到現場時，2名船員自行爬至翻覆漁船，2名船員遭海流漂走待救，8點18分PP-3593、CP-1059艇陸續將落海船員救至巡防艇帶回海巡隊，落海船員外觀無明顯外傷，僅遭受驚嚇無需就醫，可自行返家。

布袋海巡隊表示，葉姓船長及3名菲律賓籍船員近日天氣及海象穩定，昨下午2點駕駛漁船由台南安平漁港出海，晚上7點多到外傘頂洲外放置籠具捕捉蟹類，今天6點多因能見度不佳，不小心擱淺進水，突來的西南湧浪將漁船打翻，4人落海，2名外籍船員遭海流漂走、葉船長及另外1名船員爬上翻覆船隻，撥打118報案，很感謝海巡人員迅速救援。

海巡署表示，民眾出海作業需注意氣象報導及自身安全，以防意外發生，如於海上遭遇事故可透過海巡「118」報案專線通報。

布袋海巡隊進行救援。（布袋海巡隊提供）

布袋海巡隊進行救援。（布袋海巡隊提供）

布袋海巡隊進行救援。（布袋海巡隊提供）

布袋海巡隊進行救援。（布袋海巡隊提供）

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