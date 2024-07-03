好心有好報！彰師大正妹助熱暈翁就醫面試遲到 老闆霸氣錄取

彰師大應屆畢業生張寧恩協助熱暈老翁就醫，導致面試遲到，但公司最後仍錄取她。 （民眾提供）

2024/07/03 20:14

〔記者湯世名／彰化報導〕台中1名7旬老翁，撿拾資源回收物時疑高溫熱暈倒地，正好要到廣告公司面試的22歲正妹經過發現協助報案，讓老翁及時就醫，她自己卻面試遲到，當廣告公司老闆得知原委，仍破例讓她參加面試，最後還霸氣錄取，讓她喜出望外。

該名正妹今天（3日）下午現身，她是國立彰化師範大學美術系應屆畢業生張寧恩，一頭俏麗短髮，笑容甜美、聲音優雅。她說，6月27日她從彰化市騎機車到台中市大里區面試廣告設計工作，到了台中市烏日區時，突然發現有1名老翁躺臥人行道，看起來狀況很糟，身旁散落很多資源回收物，不知道是被車撞還是其他原因，沒有多想立即停車打電話通報119與110。

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張女詢問老翁身體狀況，老翁卻氣若游絲，她在等候消防員與警方抵達前持續給予老翁加油打氣；等到警方與消防員都來了，目送老翁上救護車後，她才放心離開。

張女說，當下沒有多想只是覺得老翁需要幫助，因此儘管面試很重要，但她不能見死不救，除了通報119與110，還傳訊息給廣告公司業者，說自己協助阿伯叫救護車，面試會晚點到，感謝廣告公司通融；她比原先預定的時間晚了20分鐘抵達，但老闆仍讓她參與面試，最後還錄取她，讓她喜出望外。

張寧恩描述日前協助熱暈老翁就醫，導致面試遲到的經過。 （民眾提供）

張寧恩協助熱暈老翁就醫導致面試遲到20分鐘，她也即時向公司回報。 （民眾提供）

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