氣溫飆高！彰市傳3清潔隊員收垃圾途中熱暈

連日高溫酷熱難耐，彰化市公所清潔隊員沿街收垃圾相當辛苦。（記者湯世名攝）

2024/06/24 15:25

〔記者湯世名／彰化報導〕連日飆高溫，許多行業人員都須頂著烈日工作，彰化市傳出有市公所3名清潔隊員在沿街收垃圾時，因烈日曝曬不適而暈倒，掀起網路熱議，不過清潔隊長洪崇棠今天對此指出，並未接獲有隊員反映在收垃圾時出現不適，有可能是返家後出現相關症狀而自行就醫，他們會進行了解。

洪崇棠表示，彰化市人口有23萬人，他們不可能隨便調整收取垃圾的時間；他們已為隊員請購防曬袖套、涼感巾，隊員們也都配有透氣的短袖，不至於會發生收垃圾時熱到暈倒，若真有身體不適也都會向他們通報。

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有民眾在網路留言指出，最近彰化市的氣溫飆升，最高達到37度，在這樣的高溫下，清潔隊依然在下午1點開始進行垃圾收集工作，兩天暈倒3位隊員。

依據職安法，需有熱危害的配套，避免人員熱傷害。由於清潔隊沿街收垃圾，且有準點率，「有個APP知道車子跑到哪裡，你必須幾點幾分到哪裡」，一旦不達標將影響年度考核及獎金，故清潔隊難以有休息時間，更遑論尋找遮蔭地方，唯有自行適應酷熱天氣，「可能就是多多補充水份。」降低熱危害需要有配套標準，所以夏月炎熱，工作時間、人力調度都是需要討論改善的。

有網友留言說，高溫時段從上午11點到下午3點，收垃圾可以避開該時段，或改善回收車防曬設備隊員；另有人說，做好防曬、多喝水避免中暑，很多行業都是要在高溫下工作，全國勞工在這麽酷熱的環境下工作，大家都辛苦了，也有人建議在回收車後方裝一片遮陽板。

連日高溫，彰化市公所清潔隊員頂著烈日沿街收垃圾相當辛苦。（記者湯世名攝）

彰化市公所清潔隊員頂著烈日收垃圾，他們都穿透氣通風的制服，並將配發防曬袖套。（記者湯世名攝）

彰化市公所清潔隊員頂著烈日收垃圾，相當辛苦。（記者湯世名攝）

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