竹北研發移動式廚餘傾倒機 少工傷防溢漏

單人就可推拉移動式廚餘傾倒機。 （記者黃美珠攝）

2024/06/15 05:30

全國首創 市公所25萬元打造 使用類機械手臂概念、特製溝槽

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市公所花費一年多的時間，用廿五萬元打造出全國首見、唯一的移動式廚餘傾倒機當小幫手，清潔隊員傾倒回收的廚餘免彎腰、免抬手，取代傳統人力，可間接降低清潔隊員腰、手的肌肉拉傷的意外事件發生，獲中央頒獎肯定。

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市公所清潔隊長王偉任說，清潔隊除例休假日，每天出動五個班次、五輛廚餘回收車穿梭全市大街小巷、進入大樓社區回收廚餘，每車、每天收回廚餘約五公噸，每天總量約廿五公噸。

清潔隊員把分裝在三六○個回收桶內的廚餘運回隊部後，重新集中裝入兩百公斤的大桶後去化。

處理利器 清潔隊員免彎腰、抬手

過程中，隊員需要彎腰、抬手、搬運，事後還得清掃不慎溢漏在地的廚餘，工序繁瑣、惡臭，隊員的手臂、手腕、後背以及腰部肌肉常會拉傷，很多隊員都有工傷紀錄，有人必須繫上兩條護腰才能確保工作安全。

市長鄭朝方獲悉後，交辦研發取代人力的傾倒機械，並使用「類機械手臂」概念且特製溝槽，從構思、改良到試機，歷時一年多總算成功。

單人即可拖拉移動 獲特別獎肯定

廚餘傾倒機不僅單人就可以拖拉移動，使用時因為特製溝槽，不僅可減少廚餘臭氣的溢散，更能將廚餘從小桶改倒入大桶，換桶之間，不會有廚餘溢漏污染地面。

鄭朝方說，市公所用這個全國第一個、也是目前唯一的移動式廚餘傾倒機，報名參加「一一二年度地方環保機關推動清潔隊安全衛生業務績效評比」第二組的評比，結果在八縣市、一五二隊中獲得特別獎肯定。移動式廚餘傾倒機，已成竹北市公所清潔隊處理廚餘的最佳幫手。

新竹縣竹北市公所研發移動式廚餘傾倒機，小桶廚餘倒入大桶集中去化的過程，因溝槽導入，臭氣減少溢散，也不會污染地面。（記者黃美珠攝）

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