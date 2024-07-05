好人難做！撿到台電識別證要歸還 對方竟回用寄的還不出郵資

陳姓民眾拾獲台電員工識別證，不料對方竟稱「幫忙寄回來」，郵資才幾十元而已，讓他當場氣炸，一度想要丟回地上，讓他們自己來撿。 （記者湯世名攝）

2024/07/05 08:23

〔記者湯世名／彰化報導〕這年頭好人難做！一名陳姓民眾3日在彰化市拾獲1張台電員工的識別證，好心依照上面電話致電告知要送派出所，不料電話那頭竟稱「幫忙寄回來」，他回「那郵資呢？」對方竟又說「拜託才幾十元而已」，讓他當場氣炸，一度想要丟回地上，讓他們自己來撿。

陳姓民眾PO網表達事件經過，意外引發數千人按讚相挺，還有網友留言稱把識別證「丟回地上」、「丟到水溝裡」，另有人說幫對方寄，但讓對方貨到付款；有網友則說，這種人真的很糟，把別人好心當理所當然，幫寄都浪費時間，送去警局自己去領就好，愛領不領。

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台電修護處中部分處主任陳明裕昨天獲悉也不禁搖頭，連忙聯繫陳姓民眾表達歉意，並趕到彰化市取回該張員工識別證，強調會再做好員工教育訓練。

陳姓民眾指出，前晚他到彰化市四維路用餐，無意間看到地上有一張台電某員工的識別證，心想對方一定會很心急，立即依著證上的電話打電話，沒想到對方竟要他寄回去，且還不打算付郵資，當下氣炸直接回對方「那我丟在原地，你們自己來找」便掛電話。

陳明裕則說，經他了解，台電前晚接電話的是他們委外的保全公司人員，接電話回答態度輕浮，明顯不得體；民眾拾獲員工識別證主動聯繫台電，他要表達感謝，但接聽電話的保全人員回應態度不佳，他要表達歉意；一般若民眾付郵資，他們都會付給民眾這筆費用；他們會盡快責成保全公司對人員教育訓練，以免類似事件往後再度發生。

陳姓民眾拿著拾獲的台電員工識別證，生氣的說對方態度不佳，讓他一度想要丟回地上，讓他們自己來撿。 （記者湯世名攝）

陳姓民眾在彰化市四維路上拾獲台電員工的識別證。 （記者湯世名攝）

台電修護處中部分處主任陳明裕聯繫陳姓民眾表達歉意，強調會再做好員工教育訓練。 （記者湯世名攝）

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