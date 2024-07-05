為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

好人難做！撿到台電識別證要歸還 對方竟回用寄的還不出郵資

陳姓民眾拾獲台電員工識別證，不料對方竟稱「幫忙寄回來」，郵資才幾十元而已，讓他當場氣炸，一度想要丟回地上，讓他們自己來撿。 （記者湯世名攝）

陳姓民眾拾獲台電員工識別證，不料對方竟稱「幫忙寄回來」，郵資才幾十元而已，讓他當場氣炸，一度想要丟回地上，讓他們自己來撿。 （記者湯世名攝）

2024/07/05 08:23

〔記者湯世名／彰化報導〕這年頭好人難做！一名陳姓民眾3日在彰化市拾獲1張台電員工的識別證，好心依照上面電話致電告知要送派出所，不料電話那頭竟稱「幫忙寄回來」，他回「那郵資呢？」對方竟又說「拜託才幾十元而已」，讓他當場氣炸，一度想要丟回地上，讓他們自己來撿。

陳姓民眾PO網表達事件經過，意外引發數千人按讚相挺，還有網友留言稱把識別證「丟回地上」、「丟到水溝裡」，另有人說幫對方寄，但讓對方貨到付款；有網友則說，這種人真的很糟，把別人好心當理所當然，幫寄都浪費時間，送去警局自己去領就好，愛領不領。

台電修護處中部分處主任陳明裕昨天獲悉也不禁搖頭，連忙聯繫陳姓民眾表達歉意，並趕到彰化市取回該張員工識別證，強調會再做好員工教育訓練。

陳姓民眾指出，前晚他到彰化市四維路用餐，無意間看到地上有一張台電某員工的識別證，心想對方一定會很心急，立即依著證上的電話打電話，沒想到對方竟要他寄回去，且還不打算付郵資，當下氣炸直接回對方「那我丟在原地，你們自己來找」便掛電話。

陳明裕則說，經他了解，台電前晚接電話的是他們委外的保全公司人員，接電話回答態度輕浮，明顯不得體；民眾拾獲員工識別證主動聯繫台電，他要表達感謝，但接聽電話的保全人員回應態度不佳，他要表達歉意；一般若民眾付郵資，他們都會付給民眾這筆費用；他們會盡快責成保全公司對人員教育訓練，以免類似事件往後再度發生。

陳姓民眾拿著拾獲的台電員工識別證，生氣的說對方態度不佳，讓他一度想要丟回地上，讓他們自己來撿。 （記者湯世名攝）

陳姓民眾拿著拾獲的台電員工識別證，生氣的說對方態度不佳，讓他一度想要丟回地上，讓他們自己來撿。 （記者湯世名攝）

陳姓民眾在彰化市四維路上拾獲台電員工的識別證。 （記者湯世名攝）

陳姓民眾在彰化市四維路上拾獲台電員工的識別證。 （記者湯世名攝）

台電修護處中部分處主任陳明裕聯繫陳姓民眾表達歉意，強調會再做好員工教育訓練。 （記者湯世名攝）

台電修護處中部分處主任陳明裕聯繫陳姓民眾表達歉意，強調會再做好員工教育訓練。 （記者湯世名攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
外送員拾得手提包據為己有 死不認罪下場曝
2024/03/14 21:02

外送員拾得手提包據為己有 死不認罪下場曝

撿到東西 2大權利要搞懂
2020/10/10 05:30

撿到東西 2大權利要搞懂

40年三重名宅領導品牌 寶石建設再推鉅鑄
貪心賠更多…… 台鐵外包清潔工拾獲錢包卻侵占6千元 判罰1萬
2024/03/25 10:08

貪心賠更多…… 台鐵外包清潔工拾獲錢包卻侵占6千元 判罰1萬
這個也能忘？美國Uber年度遺失物報告揭曉
2024/04/23 16:55

這個也能忘？美國Uber年度遺失物報告揭曉

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
社會今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播