愛妻8旬翁買菜防曬「全副武裝」 不敵豔陽熱暈趴倒

陳翁走沒幾步又差點踉蹌跌倒，員警趕緊上前攙扶。（警方提供）

2022/08/21 20:04

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名八旬老翁很疼妻子，平日負責採購食材，再拿回家給老伴掌廚，前天如常外出採買，且特地一大早就出門閃避豔陽，也不忘戴帽子穿外套做好全套防曬措施，未料仍是不敵酷暑天氣，熱到當街昏倒，幸目擊民眾協助報警，經檢查過後也沒有大礙，在員警陪同下平安返家。

台中市第三分局立德派出所巡佐楊佰祿、警員吳育鑫，當天上午8點多獲報台中火車站附近有民眾需協助趕往，現場民眾說，剛才一名老翁走到一半突然面朝下直接趴倒在人行道上，她見對方跌倒後好一陣子都沒有動靜，趕快報警並通報救護車到場，隨後也上前查看老翁狀況，發現他已清醒，便先張羅一張椅子攙扶他先坐著休息。

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沒有失智情形說話也很有條理的83歲陳姓老翁表示，家住南區，平時都是由他負責出門採買，再由太太掌廚，他見近日艷陽高照，買菜這天便全副武裝戴著帽子、穿長袖襯衫遮陽，搭乘公車到舊建國市場買菜，準備返家時突然頭暈，清醒時就發現趴在地上，但經休息身體已無大礙，不願就醫，對於驚擾大家也感到很不好意思。

經檢查後陳翁雖沒有外傷，惟員警見他站起身後腳步仍有些不穩，走沒多遠又踉蹌差點跌跤，唯恐回家路上又出意外，熱心載他返回3公里外住家，對於員警的貼心，陳翁也感覺十分窩心頻頻致謝。

三分局表示，近日天氣炎熱，民眾熱到昏倒案例頻傳，提醒民眾為防止熱危害，可避免於高溫時外出活動，倘若有外出必要，除使用防曬護具，也要記得多補充水份與電解質，避免發生意外，另籲請民眾，若在街頭發現需要協助的長輩，也請不吝伸出援手，留住長輩並通知警方，協助他們安全返家。

熱心員警最後將陳翁平安送回家。（警方提供）

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