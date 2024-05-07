CEO酒駕特斯拉釀同事夫死 認罪、賠千萬卻未獲緩刑原因曝

邱姓執行長酒駕特斯拉載同事丈夫釀死，事後邱雖認罪並賠償，卻未依約按月捐款，反而一次性捐完3萬6000元，士院認定不知警惕且不尊重陳妻的叮囑，拒絕給予緩刑機會。（資料照）

2024/05/07 15:01

〔記者溫于德／台北報導〕42歲電商科技公司邱姓執行長，去年2月10日喝完春酒開特斯拉載陳姓女同事的陳姓丈夫兜風，途中為閃車而自撞，釀陳男身亡。士林地院考量邱男認罪，並已給付家屬等共逾1千萬元，今對邱男判刑8月，然邱男未依約按月捐款，反而一次性捐完3萬6000元，被法官認定不知警惕且不尊重陳妻叮囑，拒絕給予緩刑；可上訴。

檢方起訴指，酒駕邱男尚未達到不能安全駕駛的程度，故未論酒駕致人於死罪，而是依過失致死罪起訴。士院審理時，邱男坦承犯行。

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判決指邱男自恃夜間車少，恣意以輕率態度駕車，嚴重忽略交通安全，最終釀成大禍，對陳男家屬造成男以言喻的傷害，且未獲陳妻諒解。

但念在邱男犯後坦承犯行，並與陳母以500萬元達成和解（已給付400萬元），邱男另給付陳妻喪葬費、慰問金、被害人遺子教育基金、捐給犯罪被害人保護協會，累積達549萬多元，士院依法對邱男判刑8月。

然邱男與陳妻達成和解的條件，尚包括邱男需以被害人的名義，按月捐3000元給犯保協會、共3萬6000元，但士院指邱男擅自一次性捐完3萬6000元，顯然與警惕自身的目的相悖。

且陳妻屢次出庭指她在意的是邱男的態度，非賠償金額的多寡，邱男卻未遵守約定，並藉口怕忘記，擅將1年捐款總額一次捐完，除了敷衍交差，也代表與她促使邱男警惕的初衷不同，也問邱男有什麼資格忘記？

士院故認定邱男恣意更改捐款方式的行為，無疑觸及陳妻的底線，更疑似呈現邱男欲透過金錢擺平事端的態度，既然邱男未能尊重陳妻的叮囑，若給予緩刑恐難以符合國民的法律情感，因此拒絕給予緩刑機會。

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