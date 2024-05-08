醫大名教授聽研究進度迫口交 女研究生「吞下去」後崩潰

北部某醫學大學許姓教授去年6月要求女研究生到辦公室，竟是要求女方幫自己口交。（示意圖）

2024/05/08 14:33

〔記者吳昇儒／台北報導〕北部某醫學大學許姓教授去年6月要求女研究生到辦公室，竟要求女方幫自己口交。女研究生被迫後無法釋懷，同年10月向其他老師訴苦，案件因而曝光。校方也召開性平會進行調查，認定事實成立。台北地檢署偵查後，認定許姓教授涉犯利用權勢性交等罪，依法將他起訴。

據了解，許姓教授30多年前就在該校服務，曾擔任學校重要行政職，且指導學生的論文也曾獲得優秀論文獎，更是該系重要的師資。

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許姓教授時常關心被害女研究生的研究進度，兩人經常會有獨處機會，肢體上偶有輕微互動，但並未讓女方感覺到不適。

去年6月，許姓教授找女研究生到辦公室內，原以為是要討論公事，報告研究進度，沒想到許竟要求女研究生幫他口交。被害人一時不知所措，且周邊無人，只好照做，但因身體不適因而作罷。

受害女研究生事後心理承受極大壓力，同年10月間，趁著許姓教授出差時回到學校，向其他老師訴苦，案件因而曝光，校方也介入調查，召開性平會進行調查認定事實成立。

檢察官調查後，認定許男利用指導教授的權勢地位威逼女研究生就範，故依利用權勢性交等罪，將許姓教授起訴。

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