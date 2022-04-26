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    獲國會通過擔任檢察總長 邢泰釗今說明4大努力方向

    檢察總長邢泰釗今天表示，上任總長之後，將朝「有溫度的司法」、「堅持司法獨立性」、「保持客觀義務」、「精進專業智能」等四大方向努力，全力以赴。（記者錢利忠攝）

    檢察總長邢泰釗今天表示，上任總長之後，將朝「有溫度的司法」、「堅持司法獨立性」、「保持客觀義務」、「精進專業智能」等四大方向努力，全力以赴。（記者錢利忠攝）

    2022/04/26 13:03

    〔記者錢利忠／台北報導〕立法院院會今日行使檢察總長同意權，邢泰釗獲65張同意票，獲國會通過擔任檢察總長。邢泰釗今天公開表示，感謝立法院的信賴與託付，有關本人在立法院委員會審查時報告所提「有溫度的司法」、「堅持司法獨立性」、「保持客觀義務」、「精進專業智能」，四大方向是努力目標，將全力以赴；另外將統一檢察機關的法律見解、平反冤錯案件及落實年底查賄與反賄選宣導等工作。

    關於「有溫度的司法」，邢泰釗表示，司法作為解決社會紛爭的最後一道防線，背負人民高度期待，隨著案件快速成長，檢察官負擔日益沉重，更應不忘初衷，隨時提醒自己保持同理心，傾聽人民聲音，貼近社會脈動，審慎辦理案件，做出公正帶有人性溫度的判斷。

    「堅持司法獨立性」，邢泰釗說，檢察總長依法官法第93條第1項、法院組織法第63條第1項、第64條之規定，指揮監督檢察官依法執行職務，在檢察事務應致力維護檢察職權之獨立行使，不受政治力或任何個人、團體、公眾或媒體壓力之影響。未來擔任檢察總長，將與同仁共同努力，公正超然執行檢察職務。

    「保持客觀義務」，邢泰釗指出，司法人員行使公權力，尤應謙抑避免流於威權而專斷。歐陸法制創設檢察官制度的目的，與其說是為了「有效打擊犯罪」，毋寧說是為了「有效保障人權」，因此檢察官辦理刑事案件，除致力真實發現外，更應以人權保障為念，兼顧被告、被害人及其他訴訟關係人參與刑事訴訟程序之權益，並維護公共利益與個人權益之平衡，這是司法人員最重要的天職。

    「精進專業智能」，邢泰釗表示，檢察業務攸關民眾權益，有時更甚一般行政機關，為強化檢察功能，亟需持續提升專業智能、辦案效率及團隊精神。擔任檢察總長，將努力建構學習型組織，與同仁共同積極進修，充實職務上所需知識技能，並體察社會、經濟、文化發展與國際潮流，突破檢察官因專業性、獨立性，所引發視角盲點。

    邢泰釗強調，今年底將舉行選舉，他在基層服務很長期間，他發現反賄選宣導對年輕人有用，選舉風氣一年比一年好，未來將全面宣導反賄選；此外，將加強各機關協調與整合，因應新時代犯罪，例如網路犯罪，區塊鏈加密貨幣等，犯罪金額都很龐大，辦案須結合上、中、下游及友軍。另外，也須適時統一檢察機關辦案標準，希望在一、二審檢察官偵辦時，即使法律見解一致，最高檢察署則是法律審監督，將落實及強化非常上訴的功能，平反冤錯案件。

    邢泰釗說，本人在高等檢察署服務期間，即舉辦16場各類業務講習，期能充實專業智能 ，精進偵查品質。2011年4月擔任高雄地檢署檢察長任內，編纂「公職人員選舉罷免法偵查要領彙編」一書，其後陸續增修至第4版，作為全體檢察官與司法警察查賄研習教材，對於查察賄選頗有助益。今年九合一選舉將屆，如有機會亦將增編2022年版教材作為查賄指引。

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