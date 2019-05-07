質疑自導自演 北市議員控簡煥宗「1450網軍頭子」

2019-05-07 11:42

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員羅智強日前爆料，「1450暗黑兵團」偽裝韓粉捧殺高雄市長韓國瑜。台北市議員游淑慧今進一步點名「朕治腦殘中心」臉書粉絲團批評「友韓」國民黨高雄市議員邱于軒，但貼文上傳一段邱質詢影片側錄，畫面小角出現「民進黨市議員簡煥宗-煥然一新」LOGO；質疑議員辦公室變「韓黑」假新聞製造基地。

游淑慧在臉書質疑，連高雄市議員都淪為「議450」（1450）的網軍嗎？不僅指照片有真相，大家來找碴，還指「朕治腦殘中心」是一個專門捧總統蔡英文、黑韓國瑜的粉專；而粉專上傳側錄影片的場地背景，居然出現「民進黨市議員簡煥宗-煥然一新」的LOGO」、「對，就是那一位哭哭啼啼說有韓粉威脅的大議員！」

游淑慧還問到，「是議員辦公室變成黑韓假新聞的製造基地嗎？還是議員本身就是1450的網軍頭子？我不知道，簡大議員有沒有自導自演被韓粉威脅，但這個粉專跟他的關係，他應該出面說明吧！」

語末，游淑慧還酸，有專門黑韓市長的粉專，有議員哭哭啼啼被網友威脅，高雄市的刑警大隊應該動起來了！「簡大議員花媽的六小福」。

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