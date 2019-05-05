藍營議員點出韓國瑜4危機 反遭韓粉圍剿

2019-05-05 20:57

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市國民黨新科議員邱于軒今天在臉書發表韓國瑜的危機與轉機，舉出目前韓國瑜面臨四大危機，卻反遭大批韓粉圍剿，批她應該私下告訴韓國瑜，而非透過臉書讓外界見縫插針。

韓國瑜剛來高雄時毫無名氣，邱于軒是少數幾位跟著韓趴趴走的議員候選人，與韓國瑜有不錯的私人情誼，在一片韓流聲中，這次卻選擇當烏鴉。

邱于軒今天在臉書點出韓國瑜的四項危機，第一是誠信危機，她認為韓國瑜對於總統選或不選、4月27日說不去挺韓選總統造勢活動，後來又去，讓民眾對韓國瑜的誠信有了質疑，正慢慢鬆動中間選民對他的信任！

其次是溝通問題，邱于軒指韓國瑜在馬英九基金會論壇上，一句「征服宇宙」讓他的政策驟然失焦。

第三是幕僚問題，「女神議員」黃捷對市長韓國瑜關於自貿區的質詢，邱于軒認為韓國瑜的觀念是一致的，但幕僚的說帖或質詢前的資訊準備不足，造成今天的局面。

最後是應變能力需加強，邱于軒舉春吶為例，強調韓國瑜當場獻唱「讀你」，不對在場民眾的胃，當然會冷場。

邱于軒也建議韓粉，愛之足以害之，讓韓國瑜準備充足，理性的面對質詢、認真處理繁雜的市政，冷處理總統大選議題，才是保「韓流不滅」的正道！

不過，韓粉對邱于軒的看法顯然不買帳，紛紛在她臉書留言反擊說：「妳是那一黨的議員？妳不會私下打電話給韓市長建議嗎？」、「發這樣的文，只會讓韓總被見縫插針，議員不能親自跟韓總說嗎，一定要臉書公開說嗎？」、「原來很支持妳，最近看妳的言論，感覺妳也是跟權貴的立論一樣了」。

但也有不少網友支持邱于軒，強調「語重心長，她比誰都愛韓市長，從無到有陪伴他」、「信守與高雄市民做好做滿承諾，請于軒議員好好勸韓總去年這時候來高雄的樣子， 莫忘初衷吧」。

邱于軒臉書貼文：

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