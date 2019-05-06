韓粉嗆幫「接小孩」 簡煥宗哽咽斥：誰動我小孩跟他拚命

2019-05-06 10:35

〔記者王榮祥／高雄報導〕囂張韓粉霸凌再起！有韓粉在高市議員簡煥宗臉書留言辱罵，並嗆聲要幫議員「接小孩」；簡煥宗今在總質詢時哽咽痛斥韓粉，強調誰動他的小孩、他一定跟他拚命。

高雄市長韓國瑜重申，希望網友發言留言保持理性，他並建議若遇到類似情況，最好方式就是儘快報警，高市警已對議員被威脅的案子立案處理；韓國瑜透露，自己與家人也常接到類似恐嚇、不入流的留言，他對議員的心境能感同身受，希望所有網友就事論事，不要隨便攻訐別人。

簡煥宗說明，上週五總質詢過後，就有大批韓粉到他臉書留言辱罵，他好奇了解留言內容，赫然發現有人「有空去他家孩子的學校、幫他們幾個人送一下孩子」，留言旁附註一張總質詢照片，包括簡煥宗、邱俊憲、高閔琳、何權峰、李柏毅等多位議員，但只有簡煥宗的孩子已是學齡孩童。

簡煥宗表示，看到相關威脅訊息後，他立刻跟學校、警方聯繫，很相信學校的安排，今天孩子也都正常上課。

簡煥宗事後感慨，這是第一次在議會質詢失控（哽咽、氣憤），因為想到自己的孩子，他認為韓粉是韓國瑜帶起，應負起相當責任，他也不會因為這件事情而退縮，會繼續監督市政，不會屈服在韓粉的暗黑勢力。

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