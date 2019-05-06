韓粉嗆幫「接小孩」簡煥宗籲韓國瑜：無法用一句真假韓粉切割

2019-05-06 11:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員簡煥宗遭韓粉威脅「幫忙接小孩」，今上午質詢一度哽咽痛斥，他事後恢復平靜、定對議事廳內質詢時情緒有些失控，向高雄市民說聲道歉，也跟支持好友說聲謝謝，不好意思讓大家擔心了。

但簡煥宗直言，韓粉的存在、已對台灣民主社會造成安全上的威脅，他要在此呼籲韓國瑜，你的支持者是因為支持你，所以才對跟你持有不同意見的人進行攻擊，你無法用一句真假韓粉就可以進行切割。

簡煥宗也再次強調，監督市政是一位議員的職責，他絕對不會向韓粉的暗黑勢力低頭，會繼續強力監督韓國瑜市府，監督韓國瑜。

他說，監督市政是一位議員的職責，也是市民朋友賦予我們的權利，無論什麼樣的政策，都會有正反兩面的立場，這點他相當清楚、也相當尊重，但自從韓國瑜市府團隊上任後，安全的質詢空間逐漸消失不見。

不少議員在質詢韓國瑜過後，都陸續受到韓粉的攻擊，甚至造成人身安全上的疑慮。只要是非我族類者，韓粉就會陸續祭出攻擊，他認為如果因為我的質詢，韓粉認為不妥，不恰當，甚至認為在針對韓國瑜，都可以衝著他來，對年幼的孩子、甚至對我的家人恐嚇攻擊，這他絕對無法容忍。

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