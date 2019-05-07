被指是綠營網軍 粉專發文反嗆親韓議員「來直球對決啊！」

2019-05-07 11:05

〔記者黃佳琳／高雄報導〕親韓高市議員邱于軒昨深夜發文，質疑臉書粉專「朕治腦殘中心」是民進黨培植的網軍，「朕治腦殘中心」不甘被抹黑，連發兩篇文章自清，還反嗆邱「妳敢黑我!!就不要封鎖我啊!!!」、「不要怕我們來直球對決」。

邱于軒發文直指，「朕治腦殘中心」刻意帶風向說她欲抵制「大港開唱」，引領網軍在她的臉書開始「人身攻擊」+「大放厥詞」，惡意帶風向跟攻擊的黑韓文章，原來都是出自民進黨有系統的攻擊。

「朕治腦殘中心」不甘被抹黑，先發文自清跟民進黨沒有關係，自曝自己是個工程師，創粉專目的就是看不慣那種用家裡的產業來讓大家去關顧的人，還有那種不做事的人；邱議員自扮假柯南，是為了趁這一波洗掉她前幾天對韓市長的攻擊指教的罪名，倘若自己非黨工、非她所指證的任何罪名，麻煩她公開道歉。

得不到邱的回應，「朕治腦殘中心」再發文，反嗆邱「為什麼不讓我去妳那裏留言，你不是要扮演柯南，我讓你知道我是誰不好嗎？」、「為什麼要這樣封鎖我，是怕我知道妳太多底細，還是我把你想要逆轉風向的事情講出來，所以封鎖我」。

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