笑翻！ 韓粉PO文稱抓到「1450網軍」 真面目竟是名韓國女星

2019-05-05 16:49

〔即時新聞／綜合報導〕驚呆了，韓粉稱抓到1450，表示該女原本是要打韓，但韓粉太團結，只好轉向分化國民黨，雖將照片打碼，卻仍被眼尖網友發現「這不是我老婆泰熙嗎！」，竟把韓國女星當成1450，傻眼貼文讓人看不下去。

PTT上網友議論著一則貼文，一名男網友在臉書社團「倒蔡（英文）行動黨」中發文，貼出一名女子的馬賽克照片，表示「真的『1450』現身了」，更說道，這名陳女士自己透露1人管理20個帳號，辦公室中共有6名員工，從早上8點忙到晚上10點，任務完成會給予獎金，管理相當嚴密。

PO文男網友指出，該名陳女士原本的任務是要打韓，不過韓粉太忠誠，打韓效果不明顯，於是轉向分化國民黨，不過由於她是民進黨員，打賴打不下去，便在1個禮拜前離職了，男網友更向陳女士喊話：「回頭是岸，陳女士注意安全。」

雖然照片被馬賽克，不過眼尖網友卻認出，該張照片竟是知名韓國女星金泰希，紛紛表示「韓粉智商不意外」、「韓國明星當1450，太強惹」、「笑死人」、「高雄金泰希」。

有網友質疑是反串，但網友搜出PO文男網友的個人臉書，裡頭滿滿都是支持韓國瑜的貼文，更說「自己就是喜歡土包子」，看起來不像是在反串，網友回應「不想承認韓粉這麼蠢嗎？」、「靠北，圖選成這樣也是醉了」、「到底是請到什麼工讀生在做事啦，拜託一下」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/