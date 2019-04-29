藍委質疑養小編＝養網軍 農委會駁斥：絕不是網軍

2019-04-29 10:31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨立委曾銘宗、林德福人今日在立法院經濟、財政、內政三聯席委員會，再度質疑農委會編列1450萬預算「養網軍」、「養小編」；對此，農委會副主委陳添壽答詢表示，絕對不是網軍。

林德福質詢問及，「政府採購法」可不可以編列網軍費用？審計部審計長林慶隆表示，農委會那個是業務宣導費用，專業名詞沒用「網軍」，一定要經過採購程序才可以。林德福接著說，那就是用預算養網軍。

林慶隆反駁說，名稱是「加強新媒體農業傳播技術」，內容有讓專業人員進駐；農委會副主委陳添壽再度強調，「農委會沒有編預算養網軍」。

林德福不滿質疑表示，明明編了1450萬元預算養網軍，不是145萬元，內容還加密不讓立委去查，想要規避立委監督。林慶隆答詢說，農委會編列預算是否有過度保密尚須了解。

國民黨立委曾銘宗則說，農委會花1450萬元養網軍，農委會一再說不是，行政院長蘇貞昌之前說法已經定調是「養小編」，「養小編就是委外的網軍」；對此，陳添壽表示，絕對不是網軍。

曾銘宗也質疑，農委會不但養網軍，還不敢對外公告，農委會養網軍、養小編有沒有違法？行政院主計總處主計長朱澤民表示，這是業務費下面項目，「並沒有不恰當」，至於計畫內容恰不恰當，未來查帳還會去看內容，目前也還沒有決標。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/