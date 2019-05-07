被指為綠營網軍 簡煥宗反擊：邱于軒捏造故事不是第一次

2019-05-07 12:01

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市議員簡煥宗被指為綠營網軍？簡煥宗今表示，原來韓粉，就像國民黨議員邱于軒一樣，會捏造故事，會散播假訊息，簡煥宗說，邱于軒議員帶領著韓粉來洗他的臉書，造成他個人很大困擾，邱于軒捏造事實、散布假消息，已經不是第一次了，希望他適可而止。

簡煥宗說明，議員的質詢是公開的、是透明的，不管是經過議會第四台直播，線上直播，手機觀看，或用手機側錄，議員的問政是可以被受公開檢驗的，是不是，邱于軒議員針對他那天的質詢很後悔？所以才做這件事情。

簡煥宗澄清，他跟所謂的「朕治腦殘中心」粉絲專頁，一點關係都沒有，4月15號那一天是基進黨發言人陳柏惟、在他的臉書上面說他上了高雄市議會的質詢，然後他自嘲說自己是幕後黑手，下面就有很多網友的留言，其中包括自己。

簡煥宗表示，為什麼、因為有網友說「影片呢」，於是他就把影片PO到陳柏惟臉書上面，事情就是這樣子，他再次重申，在家人飽受威脅之際，高雄市議會邱于軒議員從昨天凌晨開始就發動一批韓粉，在臉書上不斷的攻擊他，從昨天晚上一直到今天早上，他真的很痛心。

簡煥宗感慨，原來韓粉，就像邱于軒議員一樣，會捏造故事，會散播假訊息，希望海音中心落成後，邱議員要記得帶阿嬤去上廁所。

邱于軒是昨晚透過臉書指出，臉書粉專朕治腦殘中心帶風向側錄加Po文，居然有「煥然一新」的Logo（民進黨高市議員簡煥宗），黑韓文章原來都出自民進黨有系統的攻擊！簡煥宗指出，在服務處側錄議會質詢影片再正常不過，

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