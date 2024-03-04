5億高中生偽文開庭 結婚登記證人首曝光：簽名時不確定誰要結婚

5億高中生案夏男涉嫌偽造文書今天再度開庭，夏男（右1）在律師陪同下出庭。（記者陳建志攝）

2024/03/04 14:30

〔記者陳建志／台中報導〕5億高中生案去年6月台中地檢署偵結，檢方認為夏男和賴生無結婚真意，認定是假結婚，依偽造文書罪嫌起訴夏男，台中地院今天上午再次開庭，並首度傳喚在夏男結婚書約上簽名當證人的賴姓男子，以及當天也在場辦理結婚登記的李姓、許姓夫妻，3人都表示，當時並不知夏男要和誰結婚，也不知道是同性結婚，一度還以為賴生只是親友或陪同前來的人，一直到看到兩人在戶政所櫃台辦理結婚登記，才知道是兩人要結婚。

夏男偽造文書案今天再度開庭，法官傳喚5月4日在北屯區戶政事戶所辦理結婚登記的李姓、許姓夫妻，還有陪同到場，並在夏男和賴生結婚書約上簽名的賴姓男子出庭作證，賴男作證時表示，當時夏男在戶政所外大廳跟他們說，自己還缺一個證人，請他幫忙當證人，當時有說可以找戶政事務所裡面的人當證人，但夏男表示如果每個人都找他們簽他們就簽不完，基於好意才會幫忙簽名，並不知道書約上的兩人是誰。

請繼續往下閱讀...

賴男並說，簽名前並不知道夏男是要和賴生結婚，也不知道是同性結婚，賴生當時只站在後面都沒有說話，因只穿著短袖、短褲和拖鞋很隨便，不像是要辦理結婚登記的人，一度以為他只是親友或陪同一起來的人，直到友人進入櫃檯要辦理結婚登記時，發現夏男也和他在櫃台登記，這時才猜想應該就是他們兩個人要結婚。

賴男並說，簽完名後有跟夏男說：「恭喜」，但夏男沒有說謝謝，也沒有任何反應，現場也沒看到兩人有牽手等親密互動，沒有感覺到兩人有一般結婚的人會表現出的開心感覺。

李姓男子也說，當天夏男進入大廳時滿身汗，覺得很著急，看到他們就說還缺一個人當證人，請他們幫忙簽名，一同前來原本要幫他們拍照的賴姓友人基於好意才在結婚書約上幫忙簽名，不過並不確定結婚的人是誰？一度還以為要結婚的新娘還沒來，夏男並未告知結婚對象就是後面的賴生，也沒有說要同性結婚。

李男表示，賴姓友人直到簽完名有跟他說，書約上結婚的兩個人，簽名感覺都是男生，不過直到和太太進入戶政事務所櫃檯辦理結婚登記，發現夏男和賴生也在櫃檯才猜想應該是他們兩個人結婚。

今天並當庭勘驗5月4日當天，夏男和賴生到戶政所櫃檯辦理結婚登記的影片，影片中未看到兩人有太多互動，審判長決定下次開庭時將要傳喚賴生的母親，還有學校的導師和輔導老師，以及當天戶政所辦理結婚登記的張姓櫃台人員出庭作證。

5億高中生案夏男涉嫌偽造文書今天再度開庭，當天在結婚書約上簽名的賴姓男子（前左），以及辦理結婚登記在場的李姓男子（前右）出庭作證。（記者陳建志攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法