台中去年取締交通違規開罰43億創新高 交通事故不減反增全台第一
〔記者陳建志／台中報導〕台中市交通事件裁決處統計，2023年交通違規案件268萬餘件、罰鍰總額43億餘元創新高，民進黨台中市議員張芬郁表示，警方取締違規件數、罰鍰總額都創新高，連寄罰單郵資預算不夠，還要動用第二預備金，但交通事故卻不減反增，件數、死傷數都居全國第一，但以大里日新橋來說，卻是「不給行人走的橋」，要求市府全面加速交通安全改善措施，不要只會開單。
張芬郁指出，交通事件裁決處統計，2023年交通違規案件總數268萬181件、罰鍰總額達43億2529萬餘元，較2022年242萬7726件、金額37億7913萬餘元，增加25萬多件、5億多元，為了寄出大量的交通違規罰單，警察局還動用第二預備金1459萬，郵資總額達6468萬餘元。
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張芬郁表示，大量舉發違規罰單並未相對帶來交通安全，根據交通部道安資訊，台中市2022年交通事故件數4萬4618件、30日內死亡人數304人、受傷5萬9178人，2023年卻爆量，件數達7萬2279件、30日內死亡人數315人、受傷人數9萬6208人，件數、傷亡人數都居全國第一。
張芬郁表示，這是非常可怕的數字，六都中，台北、桃園、高雄的交通事故件數都較前一年減少，新北則增加472件、台南增加90件，台中竟增加2萬7661件，不解去年台中市交通到底發生什麼事？
她表示，交通局去年為了改善行人環境，退縮行穿線46處、綠斑馬126處、標線型人行道39處，或是改善車行環境，設置15處以上的減速標誌或標線、320處的停讓標線、16處的左轉偏心車道等，但對台中市的交通而言都只是點狀改善。
她以大里日新橋為例，又是一條「不給人走的橋」，民眾抱怨行經日新橋或沿大智路運動散步，行經日新橋沒有行人空間，只能和汽機車爭道，要求劃設標線型人行道或設置行人紅磚道。強調類似日新橋危險路段不勝枚舉，台中市惡劣的交通環境不能只是頭痛醫頭腳痛醫腳。
張芬郁呼籲市府，不要把開單當做交通安全萬靈丹，否則只是增加市民痛苦指數，無助減少交通事故件數。她也再次強調，罰鍰收入應該用於改善交通安全措施。