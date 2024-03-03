台中去年取締交通違規開罰43億創新高 交通事故不減反增全台第一

台中市去年交通違規罰單總額達43億多元創新高，但交通事故卻反增加2萬7千多件，市議員張芬郁要求市府改善像大里日新橋行人與汽機車爭道的危險狀況。（記者陳建志攝）

2024/03/03 14:43

〔記者陳建志／台中報導〕台中市交通事件裁決處統計，2023年交通違規案件268萬餘件、罰鍰總額43億餘元創新高，民進黨台中市議員張芬郁表示，警方取締違規件數、罰鍰總額都創新高，連寄罰單郵資預算不夠，還要動用第二預備金，但交通事故卻不減反增，件數、死傷數都居全國第一，但以大里日新橋來說，卻是「不給行人走的橋」，要求市府全面加速交通安全改善措施，不要只會開單。

張芬郁指出，交通事件裁決處統計，2023年交通違規案件總數268萬181件、罰鍰總額達43億2529萬餘元，較2022年242萬7726件、金額37億7913萬餘元，增加25萬多件、5億多元，為了寄出大量的交通違規罰單，警察局還動用第二預備金1459萬，郵資總額達6468萬餘元。

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張芬郁表示，大量舉發違規罰單並未相對帶來交通安全，根據交通部道安資訊，台中市2022年交通事故件數4萬4618件、30日內死亡人數304人、受傷5萬9178人，2023年卻爆量，件數達7萬2279件、30日內死亡人數315人、受傷人數9萬6208人，件數、傷亡人數都居全國第一。

張芬郁表示，這是非常可怕的數字，六都中，台北、桃園、高雄的交通事故件數都較前一年減少，新北則增加472件、台南增加90件，台中竟增加2萬7661件，不解去年台中市交通到底發生什麼事？

她表示，交通局去年為了改善行人環境，退縮行穿線46處、綠斑馬126處、標線型人行道39處，或是改善車行環境，設置15處以上的減速標誌或標線、320處的停讓標線、16處的左轉偏心車道等，但對台中市的交通而言都只是點狀改善。

她以大里日新橋為例，又是一條「不給人走的橋」，民眾抱怨行經日新橋或沿大智路運動散步，行經日新橋沒有行人空間，只能和汽機車爭道，要求劃設標線型人行道或設置行人紅磚道。強調類似日新橋危險路段不勝枚舉，台中市惡劣的交通環境不能只是頭痛醫頭腳痛醫腳。

張芬郁呼籲市府，不要把開單當做交通安全萬靈丹，否則只是增加市民痛苦指數，無助減少交通事故件數。她也再次強調，罰鍰收入應該用於改善交通安全措施。

台中市去年交通違規罰單總額達43億多元創新高，但交通事故卻反增加2萬7千多件，市議員張芬郁要求市府改善像大里日新橋行人與汽機車爭道的危險狀況。（記者陳建志攝）

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