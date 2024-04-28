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日本早安少女組前成員遞補國會議員 93分鐘就辭職創紀錄

日本早安少女組第二期成員市井紗耶香26日遞補當選參議院比例代表議員，短短93分鐘就辭職。（圖擷自市井紗耶香「X」帳號）

日本早安少女組第二期成員市井紗耶香26日遞補當選參議院比例代表議員，短短93分鐘就辭職。（圖擷自市井紗耶香「X」帳號）

2024/04/28 15:56

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本早安少女組第二期成員、現年40歲的市井紗耶香，2019年曾參與參議院比例代表議員選舉，本月26日終於遞補當選，孰料她已經沒有從政的想法，短短93分鐘就辭職，創下日本國會參眾兩院史上任職時間最短議員的紀錄。

《朝日新聞》報導，市井紗耶香2019年披上舊立憲民主黨（已於2020年改組）戰袍，競選參議院比例代表，但當時並未選上，近來參院無黨籍議員須藤元氣投入眾議院東京15區改選，自動失去參議員職位，因此由市井紗耶香遞補席次。

《產經新聞》報導，市井紗耶香在26日早上8時30分官方通報當選後辭職，於當天上午10時03分獲得參議院全體會議通過，任職時間只有93分鐘，大幅縮短日本參眾兩院的相關紀錄。

據了解，日本參議院於二戰後的1947年成立，在市井紗耶香之前的「最短命」參議員為金石清禪40天紀錄，他在參議員友部達夫涉入互助詐騙被判有罪後於2001年6月13日遞補，同年7月22日任期屆滿並未繼續參選。

先前任職時間排名第二短的日本參議員為田浦直藏的45天，他在1965年7月4日當選，但同年8月17日去世；先前排名第三的是吉松喬51天，他在1947年5月3日當選後被認定為二戰戰犯，同年6月22日喪失議員資格。

至於日本眾議院則是在1890年成立，二戰前任職最短紀錄為1893年小磯忠之輔的9天，接著是1890年佐藤運宜、1924年加藤勝康的18天，上述3人都是因為眾議院解散失去議員資格。

日本眾議院二戰後最短任職紀錄，由渡部一夫的26天所保持，他在2012年10月22日遞補當選，但同年11月16日眾院解散；隨後則是近藤浩的31天，他於2003年11月9日當選後涉嫌買票被捕，同年12月9日辭職；接著是半田善三的39天，他在2000年4月25日當選，不過同年6月2日就遇到眾院解散。

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