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嘉義大林81歲阿公走失5天找到了 沒穿衣服躺排水管涵洞內

81歲林姓老翁走失5天平安尋獲，搜救人員將他送醫救治。（警方提供）

81歲林姓老翁走失5天平安尋獲，搜救人員將他送醫救治。（警方提供）

2024/04/27 17:25

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣近來連日大雨，大林鎮81歲林姓老翁22日早上出門就沒回家，家屬心急如焚，當天通報協尋，嘉義縣警消連日搜尋未果，26日偕同縣、市救難協會等單位出動無人機搜索，在大林鎮石龜溪排水管線涵洞內發現未穿衣褲的林翁，他氣息虛弱，但呼喊還有回應，消防人員立即將他送往大林慈濟醫院救治，幸無大礙。

22日上午11點多，林翁子女向警方報案，父親早上8點從過溪里住家徒步外出沒有返家，父親有失智症狀，擔心他獨自外出有安全疑慮，請求警方協尋。

警方獲報後調閱監視錄影畫面分析，研判林翁沒有走出過溪里範圍，通報嘉義縣消防局大美分隊在住處、里內遍尋，但都沒有發現林翁蹤影。

26日上午8點，警方見連日下大雨，會同嘉義縣、市救難協會及大美消防分隊人員在距離林翁住處約500公尺範圍內，再度到水溝、農田、竹林、果園等地地毯式搜索，在雨勢稍歇時出動無人機，沿著石龜溪空拍找尋，當天下午1點左右，在陰暗潮濕的排水管線涵洞內發現躺臥在地的林翁。

警方說，尋獲林翁的石龜溪沿岸竹林密布，不利人員步行，連日大雨增加搜尋難度，經嘉義縣、市救難協會人員協助出動無人機空拍，林翁走失5天平安尋回，實屬奇蹟。

81歲林姓老翁走失5天，搜救人員在石龜溪排水管線涵洞內找到人。（警方提供）

81歲林姓老翁走失5天，搜救人員在石龜溪排水管線涵洞內找到人。（警方提供）

嘉縣警消與嘉義縣、市救難協會多日搜尋，平安找到林姓老翁。（警方提供）

嘉縣警消與嘉義縣、市救難協會多日搜尋，平安找到林姓老翁。（警方提供）

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