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金門又有釣客落海 又是搭波特船

海巡署第十二巡防區據報派出船艇到場時，落海釣客就是攀附在翻覆的波特船待救。（海巡署第十二巡防區提供）

海巡署第十二巡防區據報派出船艇到場時，落海釣客就是攀附在翻覆的波特船待救。（海巡署第十二巡防區提供）

2024/04/27 18:16

〔記者吳正庭／金門報導〕海洋委員會海巡署第12巡防區今天下午近3點接獲報案，2名釣客搭乘「波特船」在金門大橋附近海域落海，情況危急，指派船艇馳援，迅速救起釣客，2人表明不需送醫，自行返家。

海巡署第12巡防區下午2點57分接獲報案，金門大橋靠烈嶼端有人落海，巡防區據報後立即派遣線上巡防艇趕往，同時派遣第9岸巡隊第2及第3機動巡邏站2車、6人在岸際戒護。巡防艇到場發現特船已經翻覆，底部朝上，2名釣客用手拚命攀附待援，獲救時，2人身體狀況良好，無外傷，巡防艇將他們送往羅厝漁港，通報烈嶼鄉消防隊調派救護車接送。

救護車到場後，檢查兩名釣客身體狀況無立即危險，兩人也說不需送醫，自行離去。

金門3月17日發生吳姓、胡姓釣客搭波特船出海，於霧中迷航、滯留中國多日未歸事件；今天再傳出釣客乘坐波特船落海，海巡署立刻出動人船，即刻救援，展現高效率救護能量，獲民眾肯定。

海巡署12巡防區說，3月到5月是金門霧季，近幾天屬南風天，又有大雷雨，金門清晨經常濃霧四起，雖然海象平穩適合近海漁業及從事海上娛樂活動，但視線較差，又近岸有暗礁及暗流，稍有不慎就容易發生船難事故，籲請民眾留意自身安全。

海巡署第十二巡防區據報，派出船艇到金門大橋海域附近搶救落海釣客。（讀者提供）

海巡署第十二巡防區據報，派出船艇到金門大橋海域附近搶救落海釣客。（讀者提供）

兩名落海釣客，被隨後趕到的海巡署船艇救起上岸。（讀者提供）

兩名落海釣客，被隨後趕到的海巡署船艇救起上岸。（讀者提供）

海巡署第十二巡防區派出船艇將兩名落海釣客，送到羅厝漁港。（海巡署第十二巡防區提供）

海巡署第十二巡防區派出船艇將兩名落海釣客，送到羅厝漁港。（海巡署第十二巡防區提供）

金門海巡署第十二巡防區將船隻書有「揪愛釣」字樣的波特船載回港區。（金門海巡署第十二巡防區提供）

金門海巡署第十二巡防區將船隻書有「揪愛釣」字樣的波特船載回港區。（金門海巡署第十二巡防區提供）

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