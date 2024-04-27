檳榔西施不滿遭撿屍 留8年「嘉明的味道」提告....結局大逆轉

檳榔西施控友人性侵，並提出有精液的衛生紙當證據。示意圖。（記者陳冠備攝）

2024/04/27 17:59

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣檳榔攤女員工與吳姓男子相約喝酒，黃湯下肚後還去汽車旅館「續攤」，8年後某日女子整理房間，發現一張沾有吳男精液的衛生紙，驚覺當晚喝到斷片遭性侵，不甘受辱提告。不過法官發現衛生紙只有吳男DNA，卻沒她自己的，也無其他證據證明遭性侵，判吳男無罪。

判決書指出，吳男為榔攤女員工的常客，2014年9月間，雙方相約至某黃昏市場喝酒，但女子不勝酒力，吳男於是將她帶往某汽車旅館，並利用她酒醉無力抗拒的狀況，跟她發生性行為，後來女子醒來發現下體疼痛，於是用衛生紙擦拭體液，並裝進袋子裡，直到2022年5月，女子整理整理房間發現該張衛生紙，回想當天，吳男利用酒醉無力對她性侵，對此感到委屈，決定提告。

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彰化地院審理，吳男坦承雙方有發生性行為，是在兩情相悅清醒時發生的，吳男辯護人主張，女子經常跟吳男借健保卡拿焦慮症藥物，從2013年至2018年間就看診62次，而案發後2015至2016年間，雙方通聯記錄近300次，如果是性侵，兩人怎麼可能如此頻繁聯繫，另外女子提供沾有精液的衛生紙，有驗出吳男的DNA卻未驗出女子DNA，實在是有違常情。

對此女子主張，頻繁聯絡是為了跟吳男借健保卡拿藥，有時是吳男要來買檳榔、香菸等語。庭訊時證人指稱，吳男跟女子之間是婚外情；另名證人則說，2022年某日，女子向他陳訴7、8年前因酒醉遭吳男性侵，並保留沾有對方精液的衛生紙，因近日搬家整理房間時又看到，才回想起被性侵的往事，如今又看到對方臉書，覺得為何對方過的如此幸福，自己卻過的不好等語，因此不滿而提告。

法官審理，雖然「證物」已過8年，但仍可佐證雙方有過發生性行為，然而證人證言僅屬被害人的轉述，並無法證明女子是因酒醉遭性侵的證據，法官也指出，女子曾在2015年間對吳男提告2次妨害性自主，都因證據不足不起訴，該案檢方也無補強女子因酒醉而遭性侵的證據，令人難認事件真實，在舉證不足下，因此判決吳男無罪。

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