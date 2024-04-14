看緊未成年孩子！17歲兒性侵同校女生 父「連坐」一起賠

17歲的陳姓男學生涉在住處性侵同校女學生，台南地院民事庭判陳生與其父親要連帶賠償受害女及雙親。（資料照）

2024/04/14 19:19

〔記者王俊忠 ／台南報導〕都未滿18歲、還在同校念書的陳姓男學生與女學生小琪（化名），原本相約到陳生親戚家的美髮店剪髮，陳生竟利用小琪在他房間聊天等待時，對女方伸狼爪性侵。女方事後提告，台南地院判陳生與其父親要連帶賠小琪30萬元、另再各賠10萬元給小琪的父親與母親。

小琪控訴，她與陳男是同校朋友關係，某日下午，她與陳男、另名友人約到陳男的親戚美髮店剪髮，他們到店後，陳男親戚說「要到晚間7點才能剪」，陳男就約她與另名友人到美髮店4樓的房間（陳男住處）聊天，後來另名友人提早離開。

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小琪說，她原本在滑手機，沒想到陳生突然「獸性大發」、憑藉其體格優勢，把她強壓在床、摀其嘴巴，不顧她的推拒、口咬與大喊「不要」，伸手進她衣服內摸胸、親吻，再脫掉她褲子先後以手指與性器官侵入她的下體，侵害其身體、貞操權；其父母的監護權與親權也遭到侵害，受有精神痛苦，陳生犯案時未成年，其父是法定代理人，應與陳生負連帶賠償責任。

陳生反駁說沒有強迫女方發生性關係，且在發生關係前，他還問小琪「是否要戴保險套？」，小琪回說不用。

台南地院民事庭法官查指，刑事部分，該院少年法庭已裁定指陳生涉犯強制性交罪，應交付保護管束確定。陳生雖說與小琪是合意發生性關係，但案發當晚，雙方各自帶人到女方住處附近公園談和解之事；隔天凌晨，女方就到成大醫院驗傷。

另有小琪的友人作證稱，案發當天下午，小琪就傳訊給他說需要他，當天傍晚6點到小琪住處，見陳生與小琪兩人都在，陳不願離開，小琪私下跟他說遭到陳生性侵；當晚9、10點雙方談和解時，有問陳男是否強迫女方？陳沒有直接回應、但說小琪有推開與拒絕。法官從而採信陳生強制性侵女方，陳的辯解不足採信。

法官表示，陳生行為時是17歲，屬於民法限制行為能力之人，其父是法定代理人應負連帶賠償責任，所以判陳生與其父親連帶賠償30萬慰撫金給小琪；另並連帶各賠償10萬元給小琪的父親與母親，此案還可上訴。

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