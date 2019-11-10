受害者最小才6個月！ 英男性侵10童...重判17年獄中輕生

英一名性侵犯日前被人發現在獄中輕生。圖為監獄示意圖。（美聯社）

2019-11-10 16:52:41

〔即時新聞／綜合報導〕英國一患有戀童癖男子，犯下多起對兒童的性侵和性騷擾案件，甚至最年幼的受害者才出生僅6個月，此案在當地引起公憤，男子也被判處17年重刑，未料日前該受刑人卻被發現陳屍在獄中。

綜合英媒報導，現年32歲的佩里（Jared Perry）為兒童性侵犯受刑人，被法院判處17年監禁，但獄方在本月3日卻發現佩里倒在獄中，送醫後宣告身亡。警方初步研判，排除他殺嫌疑，佩里應是自殺身亡，將深入調查找出確切死因。

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佩里犯下多起對兒童的性侵、性騷擾案件，因自首犯行才曝光，經7輪的調查後，佩里坦承自己所作所為，並承認10項對13歲以下兒童犯下猥褻和性侵的指控，且受害兒童有男有女，最小的甚至不到6個月大。今年年初，法院判處佩里17年有期徒刑，當時該案審理法官向佩里說，「我認為你未來，肯定還會性侵兒童」。

而佩里卻在本月3日被發現陳屍在獄中，而關押兒童性侵犯的監獄中，不乏出現受刑人互相攻擊的情況，因此有人懷疑佩里是被獄友殺害，不過警方初步排除他殺嫌疑。

據報導指稱，佩里出生在管教嚴格的宗教家庭，他從很小的時候就開始看色情片，導致他對此上癮。後來更沉迷於兒童色情片和圖片，甚至開始濫用毒品，而他成年後更患上戀童癖，對無辜幼兒痛下毒手。

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