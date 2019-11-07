謀殺、強姦、徵召童兵…民主剛果前軍閥遭判囚30年

國際刑事法院今日宣判，民主剛果前軍閥恩塔甘達18項戰爭及反人類罪行成立，將被判處30年徒刑。（法新社）

2019-11-07 23:12:30

〔即時新聞／綜合報導〕國際刑事法院（ICC）今（7）日宣判，民主剛果前軍閥恩塔甘達（Bosco Ntaganda）18項戰爭及反人類罪行成立，將被判處30年徒刑。

據《路透》報導 ，民主剛果內戰期間，涉嫌在2002至2003年間犯下強姦、謀殺及徵召童兵等18項戰爭及反人類罪行的前軍閥恩塔甘達，今天遭位於荷蘭海牙（Hague）的國際刑事法院判處30年徒刑，是迄今國際刑事法院所宣判最長的刑期。

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報導指出，46歲的恩塔甘達是剛果愛國者聯盟（UPC）的軍事指揮官，他在剛果內戰期間，涉嫌徵召童兵、強姦並性奴役民眾以及兒童，包括2名15歲及1名9歲女童。

檢方爭取法庭判處30年徒刑，而部分受害者律師認為應該判處終身監禁，對此，法官弗雷姆（Robert Fremr）表示沒有任何減免空間，判處恩塔甘達30年徒刑。

弗雷姆表示：「雖然恩塔甘達的罪刑不可饒恕，但並不表示就必定會獲得終身監禁的刑罰。」目前恩塔甘達已提起上訴。

據悉，剛果愛國聯盟的領袖盧班加（ Thomas Lubanga）也正因徵召童兵而服刑當中，刑期14年。國際刑事法院成立於2002年，專職審理聯合國會員國無法或不願判決的戰爭罪犯及反人類罪犯。

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