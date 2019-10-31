不完全免疫！ 剛果康復者 再染伊波拉病毒死亡

剛果一名伊波拉倖存者再次感染相同病毒後死亡。（路透）

2019-10-31 17:59:49

〔即時新聞／綜合報導〕剛果一名伊波拉倖存者再次感染相同病毒後死亡，打破康復者有抗體具免疫力的公認醫學理論，世界衛生組織（WHO）和剛果政府正提議改變一些照護伊波拉病患的方式。

《路透》報導，這名剛果民主共和國的婦女最初感染伊波拉病毒後，經治療已康復，在被認為擁有對伊波拉病毒的免疫力後，又再度感染相同病毒並死亡。世衛組織在剛果的疫病臨床管理團隊負責人迪亞茲（Janet Diaz）表示，「這對我們所有人來說都是一個巨大的危險訊號。」

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衛生官員表示，這名婦女在最初康復後於剛果東部貝尼（Beni）一處治療中心高風險的「紅色區域」當看護，由於她被認定擁有伊波拉抗體，被允許可在穿戴較簡易防護裝備下照護伊波拉病人，儘管有研究認為康復者理論上仍可能再度感染相同病毒。

負責管理該治療中心的法國「國際醫療行動聯盟」（ALIMA）表示，這名婦女與伊波拉病童密切接觸後，被驗出對伊波拉病毒呈現陽性反應，來不及重新接受治療，就已在7月病逝。

醫學專家表示，要完全了解伊波拉康復者的免疫力還需要很多年的研究。世衛組織和剛果官方已起草新指南，警告一些康復者可能擁有「不完全的免疫力」，建議採取其他防治措施避免他們再次感染。

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