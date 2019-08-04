自剛果返日發高燒！ 老婦確認未染伊波拉病毒

2019-08-04 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕日本厚生勞動省今（4日）宣布，埼玉縣一名70歲婦女自剛果民主共和國搭機返日後出現高燒，可能感染了伊波拉病毒，經過血液檢查後確認結果為陰性，也就是並沒有遭到傳染。

據《朝日新聞》報導，該名婦女7月31日回國後，每天在家量2次體溫並將結果傳給檢疫站監測健康狀況，怎知3日早上出現38.2度，同日晚間更升到39.2度。

當局見狀況不對，今上午安排她到東京的醫療機構住院治療，在快篩中檢測出她是A型流感陽性、瘧疾陰性，另外再經過一段時間檢驗血液，確認沒有感染伊波拉。

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