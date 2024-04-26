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剛見完王毅 美國務卿布林肯今將晤習近平

美國務卿布林肯（左）26日稍早在北京與中國外長王毅（右）進行會談，接著布林肯還將與習近平會面。（路透）

美國務卿布林肯（左）26日稍早在北京與中國外長王毅（右）進行會談，接著布林肯還將與習近平會面。（路透）

2024/04/26 16:15

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿布林肯24日飛抵中國展開3天訪問行程，布林肯今（26）日稍早在北京與中國外長王毅會面，進行數小時會談，預計布林肯今日還將會見中國領導人習近平，以穩定兩國關係。

綜合外媒報導，中美雙方都希望在一些小的領域上能夠有所進展，包含國防溝通以及放寬旅行等。就南海、台海問題，中美承認，有發生進一步衝突的風險存在。拜登政府示警中國廉價商品出口威脅著美國就業，也對中國在俄烏戰爭中支持俄羅斯提出擔憂。

布林肯今日稍早在北京釣魚台國賓館與中國外長王毅閉門會談長達5個多小時，王毅口吻比過往緩和，並稱「中美關係開始穩定」，但未來如何，還是要看兩國接下來的決定，不過王毅仍然警告，不利於中美關係發展的因素還在增加，且越來越嚴重。

王毅在會上稱，「中國的正當發展權力受到打擊，核心利益不斷受到挑戰」，對此，布林肯回應，要推動美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平去年11月在舊金山會晤時制定的議程，需要「積極外交」，「沒什麼可以取代我們面對面外交的判斷」，希望雙方釐清彼此有歧見之處，至少要避免誤解，避免誤判。

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