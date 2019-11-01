性侵犯出獄後輔導教育8年上不完！ 因缺課被起訴

檢方認為李男出獄至今已過8年，台中市與新竹市衛生局多次配合他安排輔導課程，他都無法完成上課，以遷移戶籍、換工作、搬家等理由，一再拖延，漠視國家法令甚明，請法官依違反性侵害犯罪防治法給予處刑。（示意圖）

2019-11-01 13:21:45

〔記者楊政郡／台中報導〕42歲李男因犯性侵害等案，服刑到2011年元月出獄，依法要接受身心治療及教育輔導課程，但他搞怪，戶籍地及現住地反覆變更，在台中市與新竹市之間反覆遷移，兩地衛生機關因委託執行就浪費許多時間，通知他上課又上4堂缺席12堂，第二階段也是上4堂缺9堂，被裁罰1萬元，又未報到，至今逾8年課上不完，中檢依違反性侵害犯罪防治法起訴，可判處1年有期徒刑、併科5萬元以下罰金。

台中地檢署起訴書指出，李男因犯下性侵案被判3年3月，又因強盜案件，兩罪合併執行8年8月，又遇到2007年減刑條例，2011年元月執行完畢出獄，依法還要接受身心治療及輔導教育，2012年台中市衛生局準備通知他來上課。

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發現李男戶籍在台中市，實際住在新竹市，於是轉介至新竹市衛生局，但9次通知都未出席，新竹市衛生局又把案子推回台中市，台中市政府移送裁罰及地檢署偵辦，卻因新竹市衛生局未能提供上課通知送達的回證，處分不起訴。

中市衛生局又發現李男把戶籍遷到新竹市，2014年底再次轉介到新竹市，但1年多期間只來上4堂、2堂請假、10堂缺席，經評估小組會議還要進入第二階段輔導教育。

此時新竹市衛生局又發現李男戶籍雖在新竹市，工作卻在台中市，又轉介至台中市衛生局，中市衛生局通知他接受第二階段輔導，每月1次、每次2小時，共12次，但他只上4堂，其餘又是請假及缺席，衛生局對他裁罰1萬元，並請他2017年10月11日到新竹市衛生局報到，他又缺席。

李男到案辯稱他沒有故意不上課，是真的有工作，他的戶籍在新竹市，但工作在台中，常沒收到上課通知，直到2018年2月他因詐欺案入獄。

檢方認為李出獄至今已過8年，台中市與新竹市衛生局多次配合他安排輔導課程，他都無法完成上課，以遷移戶籍、換工作、搬家等理由，一再拖延，漠視國家法令甚明，請法官依違反性侵害犯罪防治法給予處刑。

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