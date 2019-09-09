理直氣壯？性侵酒女 惡男說「摸來摸去 是合理範圍」

2019-09-09 21:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕花錢就能胡作非為？台中市鄭姓男子到酒店內喝花酒，買下酒女小芳一整夜的鐘點檯費，卻在包廂內用手指性侵害小芳得逞，警方偵訊時，他似乎認為男人花了錢，就可以對酒女予取予求，宣稱去酒店對酒女摸來摸去，「是合理範圍」。法院審理時，他說詞一再改變，否認性侵害小芳，還指警察亂寫筆錄誣陷他，法官不採信辯詞，依強制性交罪判刑3年6月。

判決書指出，大學畢業、未婚，從事石材工程的鄭男，2017年9月21日晚間6時許，與朋友到台中市一家酒店買醉，他相當闊氣，一口氣買下酒女小芳（化名）一整夜的鐘點檯費，至翌日上午6時為止，將近12小時，22日凌晨0時許，朋友紛紛離去，包廂內僅剩鄭男與小芳，鄭男於沙發上強壓小芳企圖性侵害，小芳當時穿著「安全褲」，鄭男遂用手指性侵得逞，之後自行離去。

小芳迅速向警方報案，當天清晨5時許，醫院檢驗出她的下體破皮，大腿內側瘀青，胸部、手臂與肩膀有抓痕，小芳因此產生「急性壓力症候群」，感覺自己深受污辱，有持刀割手等自殘行為。

鄭男於警方偵訊時坦承性侵害，他還認為，男人花錢到酒店，對酒女「摸來摸去，是去酒店的合理範圍」，不過，台中地院審理時，他改口否認犯行，宣稱警察亂寫筆錄，故意把「我沒有」，改成「我也有」以手指撫摸與插入小芳下體，之後，他又宣稱，他沒有看筆錄就簽名，且當時精神狀況差，坦承犯行的筆錄不算數。

台中地院卻認為，警察與鄭男素不相識，沒有亂寫筆錄的動機，檢方偵查時，他也告訴檢察官，警察沒有刑求逼供，他有看過筆錄才簽名，法官不採信鄭男辯詞，另外，酒店「媽媽桑」等幹部也作證，小芳當時情緒失控說「妳知道客人對我做了什麼嗎？」依強制性交罪判處鄭男3年6月徒刑，鄭男上訴二審，辯詞與一審相同，台中高分院仍不採信，維持3年6月徒刑，可上訴三審。

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