影片曝光！遭控性騷、性侵2記者未遂 立委助理落淚反駁

2019-03-20 16:54

〔記者曾健銘／新北報導〕親民黨立委李鴻鈞新莊辦公室主任張書維今日遭爆料涉嫌對2名女記者性騷擾、性侵未遂，張書維今日下午召開記者會反擊，供稱雙方約好一起到汽車旅館，甚至出示監視器畫面，證實並未強迫對方，雙方還有說有笑地一起搭電梯，但也強調，與女記者未發生性關係，駁斥「硬上」，質疑遭對方設局陷害，但是當記者提及他已婚，卻已女記者一起「開房間」，他一度掩面哭泣，聲淚俱下地向家人致歉。

根據《鏡周刊》報導，上個月22日，張與2女記者還有地方人士一起餐敘，事後張與2女到KTV續攤，張卻遭指控在包廂內不僅襲胸、撩裙騷擾A女，還趁醉強迫B女一起到摩鐵休息，但最後「硬上」不成，2女事後向警方提告。

張書維表示，當天受邀參加春酒，因為熟識的里長介紹才結識2名女記者，席間對方不斷地向他敬酒，因為氣氛熱烈，他才邀約2人與另1名朋友一起到KTV續攤，但他與2女先到，雙方又是一陣廝殺，最後他不勝酒力醉倒，隨後另名友人帶著1名傳播妹到場，2女卻說：「幹嘛還找妹來，我們2個陪你們玩就好了！」

張書維聲稱，當時他已不勝酒力醉倒在沙發上，但2女卻一直與他肢體接觸，最後A女先離開，僅剩下他與B女，最後跟B女搭乘計程車離開，中途雖然有討論要去哪，但他在車上睡著，醒來時已經在汽車旅館門口，並未強迫對方上摩鐵，沒想到事後卻向他提告，他懷疑對方設局陷害。

記者會中，張書維也出示旅館監視器，畫面中顯示當時張先下車，他轉頭向車內的B女說了幾句話，B女隨後下車跟上，2人一起搭電梯時有說有笑，半小時後B女先行離開，獨自步出摩鐵時衣衫完整、情緒無異狀，反駁強脫衣硬上一說。

張書維最後說，目前將相關證據提供給檢警，當天也向2女提出毀謗、妨害名譽告訴，希望司法能還他清白。

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