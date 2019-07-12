死胎挖出幼女遭性侵 鐵工慢1天上訴直接去服刑

2019-07-12 23:08

〔記者王捷／台南報導〕顏姓鐵工4年前看上姪女15歲的好友小美（化名），趁小美暑假到顏家玩時強暴她，小美猜測如果他不同意，顏男可能就會毆打姪女出氣，只好忍受顏男獸慾，直到3年前6月，小美在醫院生出死胎，醜事才曝光，一審依性侵害、兒少法判處1年10月徒刑，依據刑事訴訟法第349條規定，上訴必須在10天內提出，但顏男逾期1天，因此上訴遭駁回，顏男只能乖乖服刑。

小美在15歲那年暑假，在網路上認識顏男的姪女，從外縣市蹺家來找顏的姪女，沒想到卻落入顏男狼爪。顏男看中小美的姿色，趁著小美睡著時撲上床，小美驚醒後雖然有反抗，但弱小的身軀不敵顏男做苦力鍛鍊出的肌肉，只能任由顏男強暴。

顏男得逞後貪戀小美，讓小美15歲的暑假成為顏的禁臠，每次要睡覺，小美就被拉進顏男的房間並上鎖，姪女也不曉得裡面究竟發生什麼事，小美想抗拒，但是她猜如果拒絕顏男，擔心顏男轉向姪女施暴，只能忍受顏男侵犯。翌年3月小美又到顏家找顏男的姪女，但仍遭顏男予取予求。

直到3年前6月，小美回到老家後，在醫院產下死胎，才被祖母得知顏男惡行，法官依刑法227條中，對14歲以上、未滿16歲的男女性交，可處7年以下有期徒刑，其共對小美逞慾2次，法官考量國小畢業的顏男有調解意願，但小美卻不願出面，因此沒有賠償小美的損害，但顏男犯後態度不算惡劣，也沒有類似前科，衡量種種狀況，合併執行判處1年10個月徒刑。

顏男得知判決後，想上訴再求減刑，但是依據刑事訴訟法第349條規定，上訴必須在10天內提出，顏男提出上訴書時，已經逾期1天，因此最後只能乖乖去服刑。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法