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首頁　>　社會

飛官夫人紅杏出牆情趣用品突裝新電池 軍中同袍助抓姦

新竹地院。（資料照）

新竹地院。（資料照）

2024/07/02 17:07

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹空軍基地一名飛官發現也在基地內上班的妻子，突然對他冷淡且開始買私密處保養品與豐胸產品，7年沒用的情趣用品突然裝了新電池，後來果真發現薇閣發票與小王寫的情書，他請休假同事跟蹤妻子，查到她出基地後直奔薇閣開房，憤而離婚並對小王求償百萬，新竹地院判賠25萬。

結婚11年育有2名子女的飛官說，前年底妻子對他的態度漸趨冷淡、不願親近，且經常以手機與他人互傳訊息，甚至開始添購私密處保養、豐胸產品，家中抽屜已7年間未使用的情趣用品，突然被重新換置了新的電池，期間妻子經常說想離婚，孩子說跟媽媽回娘家時，媽媽跟別的男子說話，彼此以老公、老婆互稱。

事後他發現林姓小王手寫給妻子的情書，內容「感謝老婆出現在我的生命中，老公我很努力很努力地給你滿滿的愛跟幸福。老婆～情人節快樂！愛妳喔」。

後來他發現妻子掉在家裡的薇閣發票，才知她與小王開房。去年10月夫妻協議離婚，過程中妻子不否認與林男發生性行為，不當男女關係已長達1年多。他憤而對林男求償100萬元。

飛官同事表示，夫妻都任職在新竹空軍基地，但是不同單位。某日飛官拜託休假的他幫忙跟蹤妻子，他發現飛官妻子離開基地後，就搭上林男的車，直奔薇閣汽車旅館開房間。

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