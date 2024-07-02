國際平信運毒！男徵打工仔代收、遞送 每封爽撈5~10萬

警方查扣國寄平信夾藏的古柯鹼、大麻、MDMA、LSD、安非他命及K他命等各式毒品。（記者邱俊福攝）

2024/07/02 17:00

〔記者邱俊福／台北報導〕男子顏偉宸涉嫌透過通訊軟體Telegram刊登打工廣告，籌組販毒集團，尋找買家，聯繫跨國毒梟從荷蘭以國際平信藏毒，寄送大麻等各式毒品來台，再由募集成員運送，顏嫌躲在鍵盤後操盤，每封毒郵件有5萬元到10萬元利潤，今年初短短不到2個月，至少19封藏毒平信流向6縣市。刑事局偵三大隊第一隊今天宣布偵破，逮捕顏嫌與旗下成員共6人送辦。

警方調查，28歲顏偉宸2年前曾因栽種大麻被捕。今年初，他在網路接洽到可提供毒品的跨國毒梟後，透過隱密性較高的Telegram刊登短期打工廣告，應徵成員代領毒品郵件、收件放到指定地點，同時也利用Telegram群組尋找買家。

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只要有買家訂貨，顏偉宸就聯繫毒梟從荷蘭以國際平信藏毒寄來台灣，為躲避警方查緝，顏嫌透過招募來的成員提供住家附近廢棄、沒人居住的住宅作為寄送地址，收件人則隨意填寫。毒信一寄到，顏嫌馬上聯繫成員拿信件，再找另一成員向代領成員收取信件，送到買家指定的公園廁所、花圃等地點。

警方說，整個販毒過程，顏嫌隱身幕後，以不同通訊軟體帳號聯繫旗下成員，各成員間也互不認識，每名成員一封信件則可獲取3到5萬元佣金。今年1月到2月，共有多達19封國際平信夾藏古柯鹼、大麻、MDMA、LSD（俗稱搖腳丸）、安非他命及K他命等各式毒品，總重逾1公斤，分寄到台北、台中、桃園、嘉義、高雄及花蓮等6縣市。

警方從代領成員逐一向上追查、逮人，到今年4月15日陸續逮捕顏嫌與旗下5名成員，依毒品罪嫌移送檢方偵辦，檢方複訊後將顏嫌與涉案情節較為重大的薛姓、林姓2成員聲押獲准。

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主嫌顏偉宸（中）。（記者邱俊福翻攝）

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