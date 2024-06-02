大麻化整為「平」 以為薄信無人疑

財政部關務署台北關緝毒犬Ennis，與多數緝毒犬一樣擁有聰明活潑好動的特質。（記者王定傳翻攝）

2024/06/02 05:30

捨棄包分數十次從泰國寄平信回台灣 難逃緝毒犬狗鼻

〔記者王定傳／新北報導〕近年發生的國際包裹藏毒闖關案，已有多起都被海關及執法人員識破，男子黃震愷、張歸意認為包裹太顯眼，改以化整為「平」方式，分數十次將大麻壓平後藏在平信內，從泰國寄回台灣，二人以為薄薄的信件不會讓人生疑，沒想到仍被財政部關務署台北關的緝毒犬Ennis嗅出「毒味」，助檢警逮捕運、販毒品的集團成員，阻止超過一公斤大麻流入市面；新北地院依運輸二級毒品等罪，判黃男六年四月、張男五年二月徒刑。

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打散運毒品 判六年四月

海關緝毒犬隸屬關務署，目前全台有卅四隻在各通商口岸，如機場、貨棧及郵局等地執行勤務；其中，隸屬台北關、年約七歲的黑色拉不多拉公犬Ennis，與領犬員屢次攔截K他命、海洛因、安非他命，這次又阻止大麻流入市面，更添榮耀。

數十封郵件 共逾一公斤大麻

據了解，去年八月七日，Ennis與領犬員在中華郵政台北郵件處理中心執行任務時，Ennis嗅聞後對來自泰國、無進口人名稱僅有不同英譯收件地址的數十個郵件產生反應並蹲下，領犬員立刻會同郵局人員開驗，發現平信中夾藏大麻，當場查扣並移送偵辦。

幾天後，台北關松山分關亦發現來自泰國的十多個平信郵件有問題，再次開驗扣得大麻，兩次攔截共扣得七百多公克大麻，再加上檢警後續查扣的大麻，總計扣到大麻郵件八十一件、大麻重量逾一公斤。

檢警循線查出，黃、張兩人加入暱稱「多佛朗明哥、Neteret」不詳人士所組的運毒集團，提供無人居住的空屋或廢墟地址，讓對方分次以國際平信化整為「平」的方式運輸大麻，等過了一段時間後再去「收割」；黃男另被抓包持有含二級毒品成分的麥角二乙胺毒郵票、以及販賣大麻及請買家提供地址運輸大麻未遂等行為。

合議庭斥責兩人所為漠視我國杜絕毒品犯罪禁令，考量兩人偵審都自白犯行，依毒品罪規定減輕其刑，但認為兩人運輸大麻郵件數量非微、次數非寡，犯罪情節、危害社會程度非輕，不同意依刑法「情堪憫恕」規定減刑。

財政部關務署台北關緝毒犬Ennis認真執勤中。（記者王定傳翻攝）

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