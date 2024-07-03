「看見台灣」10年來 彰檢舉辦國土論壇檢視守護成果

彰化地檢署3日在員林演藝廳舉辦「彰檢國土論壇」，國內檢、警、調、環、稅等各執法機關代表約230人齊聚一堂，一起分享成果。（記者陳冠備攝）

2024/07/03 23:37

〔記者陳冠備／彰化報導〕紀錄片「看見台灣」2013年上映，讓國人看見台灣的美麗，也看見不當開發對國土的破壞與傷害。彰化地檢署以「看見台灣」為出發點，今（3日）邀請檢、警、調、環、稅等執法機關一起檢視、探討台灣過去10年來環境執法問題，並分享如何遏止環境犯罪，同時回復環境等守護台灣的成果。

彰化地檢署今在員林演藝廳舉辦「彰檢國土論壇」，國內檢、警、調、環、稅等各執法機關代表約230人齊聚醫堂，一起講述跨域團隊的合作模式，同時分享多年來累積的實戰和偵查技術，現場也邀請政治大學李聖傑教授剖析環境法律，以及媒體闡述多年來採訪環境問題的心得。

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今日論壇分四大主題，分別探討「媒體對政府環境保護作為如何提供協力」、「檢察與稅徵機關講解查緝環境犯罪之偵辦技巧及心得」、「探索廢棄物清理法第46條法律規範問題並探討實務面問題與法律面解決之道」，最後針對氣候變遷議題，檢方的責任及努力途徑，以及認識「資源循環促進法」整體規畫。

法務部次長徐錫祥致詞指出，台灣擁有美麗高山跟海洋，法務部建置環保知識庫，介接環保資訊系統，期盼善用科技的力量與等各單位查緝環保犯罪，並善用刑法沒收新制查扣不法犯罪所得，同時要求犯罪者必須負起回復土地原狀的責任，希望透過執法的過程，削弱不法集團的犯罪能力，阻絕廢棄物犯罪的不法事件再發生。

彰化地檢署檢察長張曉雯說，「看見台灣」紀錄片播出後，國人才警覺美麗寶島台灣正遭受非法的殘害中，自此台灣檢、警機關展開一連串的搶救作為，檢方也從過去只有檢警合作，到現在擴大為檢警調環稅合作，從過去單純以科刑、入監之「嚴刑峻罰」方式遏阻環境犯罪，到現在要求「回復環境」、「補納稅金」為處罰方式，除了充實國庫收入，也避免政府偵辦犯罪後尚需花費大筆金錢收拾善後，透過這次研討會分享彼此經驗，並請大家共同思考環境保護、產業發展、國際減碳責任的工作，都是環環相扣。

彰化地檢署檢察長張曉雯表示，過去十年政府在環境執法與政策的躍進，除強調遏止環境犯罪，也輔導回復環境，讓世界不僅看到AI台灣，更希望看見美麗台灣。（記者陳冠備攝）

彰檢舉辦國土論壇，探討台灣過去10年來環境執法、遏止環境犯罪等問題，及回復環境等守護台灣的成果。（記者陳冠備攝）

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