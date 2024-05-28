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毒咖啡包一條龍賺到「盆滿缽滿」！首腦為減刑咬出上手胞兄

陳嫌賺到「盆滿缽滿」，現金甚至用臉盆裝。（警方提供）

陳嫌賺到「盆滿缽滿」，現金甚至用臉盆裝。（警方提供）

2024/05/28 19:11

〔記者許國楨／台中報導〕刑事局中部打擊犯罪中心破獲一條龍的毒品集團，逮捕陳姓首腦並查扣毒咖啡包及230多萬元贓款，因現金太多，陳嫌甚至用臉盆盛裝，但就在警方溯源時，已賺到「盆滿缽滿」的陳嫌為減刑竟「大義滅親」，咬出毒品來源是通緝中的胞兄提供，讓警方得以循線將其緝捕到案。

刑事局中打第六隊長詹明佳今天說明案情指出，為斷絕各式卡西酮類新興毒品供應來源，該隊日前接獲製毒案情資，立即報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，並會同台中市、南投縣警方組成專案小組共同偵查蒐證，鎖定以35歲陳姓主嫌為首毒品集團進行查緝，掌握其組織架構及明確犯罪事證。

經查，陳男在台中市太平區承租民宅，進行毒品分裝，並聘僱2名小弟專責「小蜜蜂」毒品外送，因毒品貨源穩定且品質佳，深受下游毒蟲青睞，生意絡繹不絕，讓陳男至少月入50萬元，去年底見時機成熟收網，在台中市等地同步執行攻堅搜索，逮捕陳姓主嫌、王姓及楊姓等集團成員共11人。

警方同時查扣點鈔機、安非他命311公克、K他命350公克、卡西酮335公克、毒品咖啡包617包（合計重1731公克）、電子磅秤、梅子粉9包、封口機、研磨機、毒品分裝袋9271個，以及犯罪不法所得238萬5500元等證物，其中的不法所得部分竟還用臉盆盛裝。

警方當時為溯源追查毒品來源時，陳男為求日後在法官量刑時獲得減刑，竟主動配合供出上手，咬出毒品來源都是來自大他3歲的通緝中胞兄，警方據此前往雲林麥寮，再將陳男胞兄查緝到案，而因毒品案被判刑5年確定的陳男胞兄，解送台中地檢署後隨即發監執行。

至於陳男涉嫌販毒部分，法官裁定8萬交保，其他犯嫌則分以5到8萬交保；刑事局指出，新興毒品問題危害國人身心健康甚鉅，將採取毒品「零容忍」態度，持續強力掃蕩製造及販毒集團，精準溯源斷根，禁絕毒品對國人的危害，淨化社區居住安全，以維護國民安居樂業之生活空間。

警方攻堅逮人。（警方提供）

警方攻堅逮人。（警方提供）

警方將一干嫌犯移送法辦。（警方提供）

警方將一干嫌犯移送法辦。（警方提供）

警方查扣毒咖啡包等證物。（警方提供）

警方查扣毒咖啡包等證物。（警方提供）

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